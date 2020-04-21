ضمن مشروع القرى الأكثر احتياجا.. إعمار وتطوير 30 منزلا بالأقصر.. صور

شهد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، نائباَ عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تسليم وافتتاح المرحلة الثانية من البروتوكول الثالث لعام 2019 /2020 لتطوير القرى الأكثر احتياجاَ لعدد 30 منزل بعد إعادة إعمارهم من قبل جمعية الأورمان للأسر الأكثر إحتياجًا بنجع المهيدات بقرية العديسات قبلي، وذلك في إطار رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا من أبناء القرية.

وأعرب رئيس مركز ومدينة الطود، عن سعادته بما شاهده من تطوير في إعادة إعمار المنازل، وتفاصيل الجهد الذي بذله صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو توفير للمواطنين حياة كريمة وآمنة ومستقرة لهم، وفي إطار حرص الدولة على السعي الدائم على راحة وسلامة المواطنين.