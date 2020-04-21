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محافظات

ضمن مشروع القرى الأكثر احتياجا.. إعمار وتطوير 30 منزلا بالأقصر.. صور

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:02 م
اعمار وتطوير ٣٠ منزل
اعمار وتطوير ٣٠ منزل بالاقصر
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شمس يونس
شهد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، نائباَ عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تسليم وافتتاح المرحلة الثانية من البروتوكول الثالث لعام 2019 /2020 لتطوير القرى الأكثر احتياجاَ لعدد 30 منزل بعد إعادة إعمارهم من قبل جمعية الأورمان للأسر الأكثر إحتياجًا بنجع المهيدات بقرية العديسات قبلي، وذلك في إطار رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا من أبناء القرية.
 
وأعرب رئيس مركز ومدينة الطود، عن سعادته بما شاهده من تطوير في إعادة إعمار المنازل، وتفاصيل الجهد الذي بذله صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو توفير للمواطنين حياة كريمة وآمنة ومستقرة لهم، وفي إطار حرص الدولة على السعي الدائم على راحة وسلامة المواطنين.
 
وتفقد رئيس مركز ومدينة الطود، خلال أعمال التسليم، عددا من المنازل التي تم إعادة الإعمار والتأهيل لها والتي تمت بها أعمال تركيب أسقف وأعمال السباكة والكهرباء والنجارة والمحارة وتركيب السيراميك والدهانات والتشطيبات.
ضمن مشروع القرى الأكثر احتياجا.. إعمار وتطوير 30 منزلا بالأقصر.. صور
ضمن مشروع القرى الأكثر احتياجا.. إعمار وتطوير 30 منزلا بالأقصر.. صور
ضمن مشروع القرى الأكثر احتياجا.. إعمار وتطوير 30 منزلا بالأقصر.. صور
ضمن مشروع القرى الأكثر احتياجا.. إعمار وتطوير 30 منزلا بالأقصر.. صور
ضمن مشروع القرى الأكثر احتياجا.. إعمار وتطوير 30 منزلا بالأقصر.. صور
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