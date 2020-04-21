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محافظات

توزيع 21 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في مطروح

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:39 م
مواد غذائية
مواد غذائية
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ايمن محمود
وزعت محافظة مطروح 21158 كرتونة مواد وسلع غذائية على الأهالى الأكثر احتياجًا بمطروح بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وأوضح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن هدية رمضان تم توزيعها من خلال رؤساء المدن والقرى بواقع 10 آلاف كرتونة بمدينة وقرى مرسى مطروح، و4050 كرتونه بمدينة وقرى الحمام، و428 كرتونة بمدينة  وقرى العلمين و680 كرتونه بمدينة وقرى الضبعة، و2650 كرتونة بمدينة وقرى النجيلة، و1830 كرتونة بمدينة وقرى برانى، و820 كرتونة بمدينة وقرى السلوم، بالاضافة إلى 700 كرتونة لقرية جارة أم الصغير بسيوة.

وتوجه محافظ مطروح بالشكر لرجال الاعمال والمجتمع المدنى والأفراد على استجابتهم خلال الايام الماضية، وتعاونهم ومشاركتهم المجتمعية الفاعلة من خلال المساهمة بالتبرعات  المالية والعينية  لتقديم المساعدات وتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة الأكثر إحتياجا.

وأضاف أن رجال الأعمال ساهموا في توفير 21158 كرتونة مواد وسلع غذائية والتي تم توزيعها بمدن مطروح  المختلفة.
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