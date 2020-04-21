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حوادث

الشعب المصري يرفض سمومكم .. رواد التواصل الاجتماعي يهاجمون رامي شعث

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:36 م
امى شعث
امى شعث
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مصطفى رماح

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعى رامى شعث نجل وزير الخارجية الفلسطينى الأسبق بسبب مواقفة الداعمة لعناصر جماعة الخوان الإرهابية ومحاولة بث سموما بين ابناء الشعب المصرى .

قال احد رواد السوشيال ميديا : "موضة التمسح فى الوطنية التى تظهر من الحين الى الاخر اخرها العناصر التى تم رجها على قوائم الارهاب والذين يعدون تلك البيانات عناصر معروفين بكراهيتهم للدولة يظهرون من يرتكب الجرائم بحق وطنهم كانه مظلوما متناسين ما فعله بحق وطنه".

وقال اخر : "القضاء فى مصر عادل وله الكلمة الأخيرة ".

وتساءل أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعى: "هل كانت هذه الفرق ستستميت فى المطالبة بالافراج عن السجناء لو لم يتقاضوا الثمن مسبقا".

وقال آخر : "التلاعب بمقدرات الوطن خط احمر والشعب المصرى يرفضه واذا كان ما يطلقون عليه حرية الرأى بأن يسمموا أفكار البعض فإن أثر سمومهم أصبح بدون فاعلية مع قوة الشعب المصرى ".
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