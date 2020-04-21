تمديد ساعات العمل في عدد من الأنشطة التجارية بدبي





قررت "اقتصادية دبي" مد ساعات العمل في عدد من الأنشطة التجارية من الساعة الــ 8 صباحا حتى الــ 8 مساءا، داعية العاملين في تلك الأنشطة إلى الالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).





وأوضحت اقتصادية دبي أن الأنشطة المسموح لها تتضمن محلات الصرافة، صيانة المباني وقطاع الغيار المرتبطة بها، اصلاح مكيفات الهواء ومعدات التبريد وصيانتها والتي يمكنها ممارسة أعمالها في الفترة من الساعة 8 صباحًا إلى 8 مساءًا مع الالتزام بالتدابير الوقائية.





وأكدت أن تمديد ساعات العمل يأتي في إطار قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، حيث يسمكن أيضا لشركات صيانة المباني وإصلاح المكيفات العمل بعد الساعة الــ 8 مساءا وذلك في حالات الطوارئ.



