نتائج دائمة.. فوائد مذهلة لحقن البلازما

تعتبر تقنية التجميل عبر حقن البلازما من التقنيات العلاجية التجميلية الآمنة، والتي تحل العديد من المشاكل للسيدات والرجال ايضا، ومن بينها الحفاظ على نضارة البشرة و محاربة ظهور التجاعيد.





وعلقت الدكتورة داليا شهاب استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، أن حقن البلازما يتم سحب عينة من دم المريض نفسه، وإضافة مادة مانعة للتجلط، ثم وضع الدم في أنابيب معقمة وإدخالها إلى جهاز الطرد المركزي حتى يتم فصل البلازما والصفائح الدموية عن باقي مكونات الدم الأخرى، ومن ثم يتم أخذ عينة البلازما والصفائح الدموية ذات التركيز العالي ووضعها في إبرة رفيعة جدا لحقنها في الأماكن المراد علاجها سواء بالوجه أو الشعر.



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وأضافت شهاب في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، أن حقن البلازما على عكس التقنيات التجميلية الأخرى التي تقوم بتجميل الوجه بشكل مؤقت، ومن ثم إعادة التجربة من جديد، إلا أن البلازما تعمل على إصلاح الأنسجة المتضررة بالوجه، وبالتالي يتسنى الحصول على نتائج دائمة دون إعادة مرة أخرى مع مرور الزمن.



