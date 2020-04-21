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مرأة

نتائج دائمة.. فوائد مذهلة لحقن البلازما

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:00 م
حقن البلازما
حقن البلازما
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آية التيجي
تعتبر تقنية التجميل عبر حقن البلازما من التقنيات العلاجية التجميلية الآمنة، والتي تحل العديد من المشاكل للسيدات والرجال ايضا، ومن بينها الحفاظ على نضارة البشرة و محاربة ظهور التجاعيد.

وعلقت الدكتورة داليا شهاب استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، أن حقن البلازما يتم سحب عينة من دم المريض نفسه، وإضافة مادة مانعة للتجلط، ثم وضع الدم في أنابيب معقمة وإدخالها إلى جهاز الطرد المركزي حتى يتم فصل البلازما والصفائح الدموية عن باقي مكونات الدم الأخرى، ومن ثم يتم أخذ عينة البلازما والصفائح الدموية ذات التركيز العالي ووضعها في إبرة رفيعة جدا لحقنها في الأماكن المراد علاجها سواء بالوجه أو الشعر.
وأضافت شهاب في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، أن حقن البلازما على عكس التقنيات التجميلية الأخرى التي تقوم بتجميل الوجه بشكل مؤقت، ومن ثم إعادة التجربة من جديد، إلا أن البلازما تعمل على إصلاح الأنسجة المتضررة بالوجه، وبالتالي يتسنى الحصول على نتائج دائمة دون إعادة مرة أخرى مع مرور الزمن.

وفيما يتعلق بنتائج حقن البلازما، أوضحت أن علاج الوجه بالبلازما يتم على مدار عدد معين من جلسات الحقن، والتي تختلف بناء على اختلاف حالة كل مريض، ولكن النتائج تظهر بشكل تدريجي بدايًة من الجلسة الثالثة.

وتابعت شهاب، ان نتيجة حقن البلازما النهائية والمرغوب فيها، تتطلب الانتظار لبعض الوقت عادة بعد عدة شهور، وبالرغم من أن نتائج حقن البلازما تظهر تدريجيًا وبشكل بطئ إلا أن المفرح في الأمر هو أن هذه النتائج تكون طويلة الأمد لأنها تعمل على علاج أساس المشكلة من خلال القيام بإصلاح الأنسجة والخلايا التالفة وإعادتها لحالته الأصلية من قبل.
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