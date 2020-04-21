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منوعات

لأول مرة منذ أسابيع الكنائس الإيطالية خاوية من نعوش موتى كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:32 م
صدى البلد
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احمد شريف

نشر عمدة مدينة بيرغامو ، مركز بؤرة الفيروس التاجي في إيطاليا ، صورا للكنيسة والمقبرة الخالية من توابيت الضحايا للمرة الأولى منذ أسابيع ، كرمز لـ "الأمل" للبلاد.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، وشارك عمدة برجامو جورجيو جوري في 18 أبريل عبر تويتر صور الكنائس خاوية من النهوض لأول مرة منذ أسابيع شهدت تراكم مئات التوابيت في المقابر.

 

 فيما  احتفل عمدة المدينة بالانخفاض الأخير في الوفيات والإصابات في إيطاليا ، وحث سكانها على اجتياز "المرحلة الأكثر صعوبة" من الوباء.


 كانت إيطاليا واحدة من أكثر الدول تضررا في أوروبا من حيث الإصابات والوفيات ، حيث سجلت 181228 حالة مؤكدة و 24114 حالة وفاة ، وفقا لبحث أجرته جامعة جونز هوبكنز.

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