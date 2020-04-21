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اقتصاد

التخطيط: نستهدف مضاعفة الاستثمارات الحكومية فى التعليم العالي والبحث العلمي لـ 24 مليار جنيه

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:40 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
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آية الجارحي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه من المستهدف، مُضاعفة الاستثمارات الحكومية لتصل إلى 24 مليار جنيه بخطة عام 20/2021 فى مجال خدمات التعليم العالي والبحث العلمي، بما يسمح بالتوسّع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بإنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة.

جاء ذلك خلال إلقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 20/2021؛ العام الثالث من الخطة متوسطة المدى 18/2019-21/2022 اليوم الثلاثاء أمام مجلس النواب بحضور الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب.

أوضحت أنه من بين تلك الجامعات هي  (أسيوط الجديدة/ طيبة الجديدة/ السلام بشرق بورسعيد/ برج العرب/ 6 أكتوبر/ الغربية) لربط خريجي التعليم الفني الجامعي بسوق العمل، وتجهيز الجامعات القائمة (القاهرة الجديدة، بني سويف، قويسنا).

واشارت الي ان ذلك يأتى بجانب  التوسّع في إنشاء الجامعات الأهلية (٥ جامعات)، مع البدء في ميكنة الـمُستشفيات الجامعية (113 مُستشفى)، وإنشاء سجل صحي إلكتروني لكافة الـمُتردّدين، بالإضافة إلى إعطاء دفعة للمشروعات الجاري تنفيذها مثل مركز الطوارئ والإصابات بجامعة أسيوط، وإحلال وتأهيل الـمبنى الجنوبي بالـمعهد القومي للأورام.

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