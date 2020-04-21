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بين الناس

في استجابة سريعة لصدى البلد.. إزالة أعطال الإنترنت في قرية المنوات

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:19 م
صدى البلد
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في استجابة سريعة للشكوى التي قدمها أهالي المنوات يستغيثون فيها بوزير الاتصالات، أجاب  المهندس مصطفى مليجي، رئيس سنترال الحوامدية، على الشكوى وأزالها على الفور بعد التواصل مع مقدم الشكوى، وقام بإزالة الأعطال الموجودة مع عمال السنترال.

حيث شكر الأهالي العمال والمهندسين لسرعة استجابتهم لتلبية احتياجات الأهالي في توفير الإنترنت المنزلي حتى يستطيع الطلاب وأولياء الأمور مواكبة التعليم الإلكتروني.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

في استجابة سريعة لصدى البلد.. إزالة أعطال الإنترنت في قرية المنوات
في استجابة سريعة لصدى البلد.. إزالة أعطال الإنترنت في قرية المنوات
في استجابة سريعة لصدى البلد.. إزالة أعطال الإنترنت في قرية المنوات
في استجابة سريعة لصدى البلد.. إزالة أعطال الإنترنت في قرية المنوات
في استجابة سريعة لصدى البلد.. إزالة أعطال الإنترنت في قرية المنوات
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