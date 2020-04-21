في استجابة سريعة لصدى البلد.. إزالة أعطال الإنترنت في قرية المنوات



حيث شكر الأهالي العمال والمهندسين لسرعة استجابتهم لتلبية احتياجات الأهالي في توفير الإنترنت المنزلي حتى يستطيع الطلاب وأولياء الأمور مواكبة التعليم الإلكتروني.

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في استجابة سريعة للشكوى التي قدمها أهالي المنوات يستغيثون فيها بوزير الاتصالات، أجاب المهندس مصطفى مليجي، رئيس سنترال الحوامدية، على الشكوى وأزالها على الفور بعد التواصل مع مقدم الشكوى، وقام بإزالة الأعطال الموجودة مع عمال السنترال.