AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مطعم بيتزا يغير نشاطه إلى إنتاج أقنعة واقية لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:24 م
مطعم بيتزا يحول نشاطه
مطعم بيتزا يحول نشاطه لإنتاج أقنعة واقية لمواجهة كورونا
Advertisements
هاني حسين
في ظل جائحة فيروس كورونا التي تطول كل دول العالم، تخرج علينا مجموعة من الأفكار الشبابية للمساعدة في توفير المستلزمات الطبية المستخدمة في مواجهة الفيروس.


وعرضت قناة "الآن"، تقريرا يرصد قيام شاب مالك مطعم بيتزا بتحويل نشاط المطعم من أجل إنتاج أقنعة واقية، بدلا من البيتزا في ولاية شيكاغو الأمريكية.


وقال ديميتري سيركين، صاحب المطعم، "يجب علينا أن نقوم بشيء لمساعدة الأطقم الطبية المواجهة لفيروس كورونا،  ونحن في حرب وعلينا مساعدة الاطباء المتواجدين في الخطوط الأولى".


وأوضح التقرير أن المطعم  يستخدم حرارة فرن البيتزا لتليين صفائح الأكريليك كي يتم استخدامها في تصنيع الأقنعة الواقية .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيدة حاولت استغلال أزمة كورونا لتحقيق الربح فوقعت ضحية النصب.. تفاصيل

ترامب يوصي بوضع أقنعة واقية وعلماء أمريكا يقدرون انتقال العدوى بالكلام والتنفس.. فيديو

جاكوار لاند روفر تصنع الأقنعة الواقية باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لمكافحة كورونا.. صور

شاهد.. حيلة مطعم كندي لخداع فيروس كورونا

تجنبا لاستغلال الصين.. مطعم يحول نشاطه من البيتزا لبيع الأقنعة الواقية من كورونا.. صور

الحالة صفر في ألمانيا.. أول صينية مصابة بـ كورونا في أوروبا سبب كارثة إيطاليا

ترشيحاتنا

أردوغان يعلن موعد عودة الحياة إلى طبيعتها في تركيا بعد كورونا

نشرة الفن.. القصة الكاملة لـ حنين حسام من لايكي وتيك تك للقبض عليها.. محمد الشرنوبي يؤجل زفافه.. رقصة داليا البحيري

مفاجأة.. الجلوس في الشمس يحميك من الإصابة بفيروس كورونا

الصين وكوريا الجنوبية تكشفان حقيقة تدهور صحة كيم جونج أون

رامز مجنون رسمى تريند رقم 1 على يوتيوب قبل عرضه بأيام.. شاهد

حاربونا في الخليج .. ضاحي خلفان يتوعد بسحق هذه الدول

AdvertisementS

الاكتفاء بعمل البحث للخريجين.. وزير التعليم العالي يطمئن طلاب السنوات النهائية

طائرة مصر للطيران تغادر مطار القاهرة لإجلاء المصريين العالقين في بيروت

الجزائر تسجل 8 وفيات و92 إصابة جديد بفيروس كورونا

بعد القبض عليها.. تعرف على مصير اليوتيوبر حنين حسام صاحبة فيديو افتحى الكاميرا

إصابة 7 من الأطقم الطبية بمستشفى بنها الجامعي بفيروس كورونا

أول تعليق من وزير التعليم على تعطل منصة امتحان أولى ثانوي: لا داعي للقلق فنحن نختبر الشبكات

بعد القبض عليها.. القصة الكاملة لـ حنين حسام من لايكي وتيك توك إلى الحبس

اعتداء جنسي.. اتهام نجمين شهيرين باغتصاب فنان شاب

بعد ظهور حالات إيجابية بكورونا.. عزل جزئي لقريتين بالمنوفية

بسنت يوسف خبيرة الفلك تكشف موعد انتهاء كورونا وشكل العالم بعد الأزمة.. فيديو

قرار من النائب العام بشأن حنين حسام صاحبة فيديو "افتحي الكاميرا".. تفاصيل

بعد تعطل منصة الامتحان اليوم.. التعليم تصدر بيانا عاجلا لطمأنة طلاب أولى ثانوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسلسلة صورة والدها .. إيمي طلعت زكريا تتألق بإطلالة كلاسيكية .. شاهد

بالفرو والحرير المنقط.. دارين حداد تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جديدة

بملابس صيفية .. نسرين طافش تخطف أنظار متابعيها من الحجر المنزلي