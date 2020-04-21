مطعم بيتزا يغير نشاطه إلى إنتاج أقنعة واقية لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو

في ظل جائحة فيروس كورونا التي تطول كل دول العالم، تخرج علينا مجموعة من الأفكار الشبابية للمساعدة في توفير المستلزمات الطبية المستخدمة في مواجهة الفيروس.









وعرضت قناة "الآن"، تقريرا يرصد قيام شاب مالك مطعم بيتزا بتحويل نشاط المطعم من أجل إنتاج أقنعة واقية، بدلا من البيتزا في ولاية شيكاغو الأمريكية.









وقال ديميتري سيركين، صاحب المطعم، "يجب علينا أن نقوم بشيء لمساعدة الأطقم الطبية المواجهة لفيروس كورونا، ونحن في حرب وعلينا مساعدة الاطباء المتواجدين في الخطوط الأولى".









وأوضح التقرير أن المطعم يستخدم حرارة فرن البيتزا لتليين صفائح الأكريليك كي يتم استخدامها في تصنيع الأقنعة الواقية .



