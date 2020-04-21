تدابير وقائية صارمة ضد كورونا مع استئناف جلسات البرلمان.. عبد العال يلتزم بارتداء الكمامة.. رئيس النواب والأعضاء يوجهون التحية للمستشار فوزي.. والبطران: البرلمان يتبع الدعم التكنولوجي.. صور

النواب يلتزمون بممرات التعقيم الذاتي وارتداء الكمامات والمسافات الآمنة

تفعيل إثبات الحضور للنواب من خلال بصمة الوجه

أول برلمان في العالم يتبع الرش الذاتي

تطوير التابلت الخاص بالنواب لسهولة متابعة الأدوات الرقابية









شهدت فعاليات الجلسة العامة لَمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال اليوم الثلاثاء، تفعيل كافة التدابير والإجراءات الاحترازية في ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، حيث جاء الإلتزام من رأس السلطة التشريعية د. علي عبد العال، وذلك بارتداء الكمامة.





جاء ذلك في انطلاقها اليوم لمناقشة وإقرار عدد من التشريعات الهامة والمطلوبة لدعم البيئة التشريعية لكافة القرارات التنفيذية التى اتخذتها القيادة السياسية خلال الأونة الأخيرة فى إطار مواجهتها الشاملة لانتشار فيروس كورونا.





واستهدفت الإجراءات الاحترازية الأضافية وفق ضوابط منظمة الصحة العالمية حيث التباعد الاجتماعي ومن ثم قامت الأمانة العامة بوضع بعض الإرشادات للنواب بقاعة المجلس الرئيسية وقاعات الاجتماعات والبهو الفرعوني بما يضمن تحديد المسافات الآمنة بينهم.





كما تم تفعيل إثبات الحضور للنواب من خلال بصمة الوجه، فضلًا عن تطهير وتعقيم كافة قاعات المجلس وطرقاته، وتزويد جميع القاعات والمكاتب بالمطهرات اللازمة، مع توزيع الكمامات علي جميع المتررددين، مع تركيب غرف التعقيم الذاتي علي جميع أبواب المجلس والتى قامت بتوفيرها وزارة الإنتاج الحربي، بالكفاءة المطلوبة، حيث يتم من خلالها قياس درجة الحرارة والتعقيم الذاتي للمترددين على المجلس من النواب والعاملين بالأمانة العامة والمحررين البرلمانيين وذلك حفاظًا على سلامتهم.





وشهدت انطلاقة الجلسة إلقاء البيان المالي من قبل وزير المالية، والذي شكر فيه البرلمان على التعاون في هذه الأزمة، فيما أكد الأمين العام المجلس النواب المستشار محمود فوزي أن جلسة الثلاثاء بها العديد من القوانين كلها تصب في مصلحة المواطن منها قانون الطوارئ وزيادة المرتبات.





جاء ذلك على هامش تفقد الأمين العام الإجراءات الوقائية التي اتخذتها،لافتا إلى أن إصدار هذه القوانين وتفعيلها ستساهم بشكل كبير في تنفيذ إجراءات القيادة والحكومة لمواجهة فيروس كورونا، مضيفا بأن استئناف الجلسات العامة في ظل ظروف فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، رسالة واضحة بأن العمل سيستمر ولن يتوقف مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع.





وأشار إلى أن الجلسة دسمة جدا وبها موضوعات كثيرة ومهمة، موضحا أن حرص المجلس ورئيسه الدكتور علي عبد العال هو من عجل باستئناف الجلسات العامة رغم كل الظروف من أجل مصلحة الأداء الحكومي في المرحلة الفارقة من تاريخ مصر بسبب كورونا.





ونوه إلى أن إجراءات التباعد الاجتماعي نفذت بشكل صارم في كل قطاعات المجلس وغرفه من أجل منع التكدس والزحام لعدم حدوث أي مشكلة تعرقل الأداء البرلماني، مناشدا الجميع الحرص على تنفيذ هذه الإجراءات هو ما نعول عليه باعتبار مجلس النواب نموذج يحتذى به للجميع.





وحول الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الأمانة العامة في سبيل الحفاظ على صحة النواب وكل الحضور في المجلس، قال المستشار فوزي إنه توجد 4 أجهزة للتعقيم على بوابات المجلس، تهدف إلى التعقيم الذاتي لكل من يدخل أروقة المجلس.





وأشار إلى أن المؤشرات تؤكد نجاح المنظومة الجديدة التي وضعتها أمانة المجلس لاستئناف الجلسات في ظل الظروف القائمة، مشيدا بالتعاون القائم بين الجميع على المستويات كافة.





وتابع القول : "جاهزون لأي مشكلة طارئة في عمل هذه المنظومة"، منوها أن الجميع يسعى إلى نجاح هذه الاجراءات الجديدة من أجل الحفاظ على صحة كل من يدخل المجلس سواء من النواب أو العاملين أو الصحفيين والاعلاميين.





ووجه الشكر لوزارة الإنتاج الحربي للمساعدة وتوفير وسائل التعقيم الذاتي للمجلس في وقت قياسي من أجل استئناف الجلسات، مشيدا بالأداء التعاوني بين مؤسسات الدولة في ظل هذه الظروف الاستثنائية.





كما شهدت الجلسة توجيه الشكر والتقدير لأمانة البرلمان برئاسة المستشار محمود فوزى، من قبل الدكتور على عبدالعال، لجهود الأمانة في تحصين البرلمان على مدار الفترة الماضية بإجراءات وتدابير وقائية في ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا.





وتأتي جهود الأمانة وفق مستهدفات صحة وسلامة كافة المترددين على المجلس، فيما استقبل النواب تحية عبدالعال للامانة العامة، بالتصفيق الحاد، تحية للأمين العام تقديرا على جهوده المبذولة فى تطوير العمل بالأمانة العامة ، ومد النواب بكافة المعلومات من خلال التابلت، وإحداث حالة من النهوض والتطوير بكافة المستويات بأمانة البرلمان.





من جانبهم أشادت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الأمانة العامة للمجلس خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم، مشيرة ان البرلمان المصري قام بتفعيل كافة الاجراءات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا.





وأكدت أن البرلمان المصري أول برلمان في العالم يتبع الرش الذاتي بالإضافة إلي تسجيل الحضور ببصمة الوجه وتطوير التابلت الخاص بالنواب لسهولة متابعة الادوات الرقابية واتاحة إمكانية تقديم كافة طلبات النواب إلى الدكتور رئيس المجلس، أو الأمين العام الكترونيا، وتقوم الأمانة العامة باستقبال الطلبات واتخاذ الإجراءات المتبعة لإرسالها إلى الوزارات المختصة إلكترونيًا.



