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اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 22 أبريل 2020

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:10 ص
ذهب
ذهب
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أحمد علام
استقرت أسعار الذهب اليوم ، في مستهل  تعاملات اليوم الأربعاء 22 ابريل 2020، وذلك بعد أن شهد ارتفاعًا ، بلغ حوالي 7 جنيهات ونصف لكل جرام ذهب في بعض الأعيرة، وسجل الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 731 جنيهًا للجرام، بعد أن كان في المستهل 738 جنيهًا للجرام، بتراجع 7 جنيهات.

وسجّل سعر الجرام عيار 24 نحو 839  بعد أن كان 843 جنيهًا .

سجّل سعر الجرام عيار 18 سعرا بلغ 629  بعد أن كان 633 جنيهًا.

وسجّل سعر الجنيه الذهب فى الصياغة 5872 بعد أن كان 5904 جنيهًا.

وسجّل السعر العالمى للذهب 1678 بعد أن كان 1691 دولارًا للاوقية الواحدة.

وتختلف الأسعار عن أسعار البيع النهائي بمحلات الصاغة، نظرًا لإضافة قيمة الدمغة والضريبة الخاصة ببيع الذهب، وكذا سعر المصنعية، والذي يتفاوت حسب نوع الذهب ويتراوح بين 40 و70 جنيهًا للجرام تقريبًا.
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