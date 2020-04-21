سوق بالعراق يمتلئ بالبشر رغم كورونا.. فيديو

عرضت قناة العربية تقرير فيديو يوضح زحام المواطنين على سوق النبي، الذي يعد أشهر أسواق العراق.





وكشفت القناة أن المواطنون يملئون السوق رغم انتشار كورونا، كما أوضحت القناة أن المواطنين نزلوا لشراء مستلزمات رمضان.









وقد أعلن العراق رفع حظر التجوال جزئيا في شهر رمضان، باستثناء مناطق محددة من هذا القرار.





ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية، قال مصدر من داخل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية إنه "تقرر رفع حظر التجوال في رمضان جزئيا، من السادسة صباحا ولغاية السابعة مساء".





وأضاف أن "هناك استثناء من رفع حظر التجوال الجزئي خلال شهر رمضان لعدد من المناطق المحددة".





وتابع أنه "تقرر تخصيص قطع أراض للملاكات الصحية وتوزيع مكافئات مالية تصل لـ500 ألف دينار".



