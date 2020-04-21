بعد الانهيار التاريخي.. هبوط جديد لأسعار النفط الأمريكي

قالت وكالة رويترز إن عقود برنت للخام الامريكي تسليم يونيو شهدت هبوطا كبيرا في الأسعار، بعد الانهيار التاريخي الذي شهدته أسعار العقود الآجلة تسليم مايو في بورصة غرب تكساس.





وهوت عقود خام لرنت بنسبة 23% إلى 19.7 دولار.





كما فقدت عقود الخام الأمريكي تسليم يونيو 36% لتهبط إلى أقل من 13 دولارا بواقع 12.58، مع بيع عقود مايوة بالسالب.





ويعقد بعض وزراء منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" مؤتمرا عاجلا عبر الهاتف اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة تطورات سوق النفط.





وقال مصدر إن الوزراء يناقشون تنفيذ تخفيضات إنتاج النفط على الفور وليس بدءا من أول مايو.





وشهدت العقود الآجلة للنفط الأمريكي هبوطا تاريخيا بأكثر من 300%، وسط صدمة عالمية حتى لأصحاب الخبرة في سوق النفط.





تحولت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر مايو المقبل إلى "سلبية" للمرة الأولى في تاريخها، حيث هبط سعر برميل النفط إلى نحو سالب 37.63 دولارا في بورصة غرب تكساس.



