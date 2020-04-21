AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بعد قرار الأعلى للجامعات.. اتحاد هندسة القاهرة يوضح مطالبة في نقاط لإدارة الكلية

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:36 م
كلية الهندسة جامعة
كلية الهندسة جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
Advertisements
عبد الله علي


أصدر اتحاد طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة، بيان، يوضح فيه بعض النقاط الهامة، لإيصالها لإدارة الكلية، وبذلك بعد مناقشة مناديب الدفعات، في القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الأخير بخصوص امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.
 
وجاء البيان كالتالي، أولا: ما يخص الفرقة الإعدادية:
بالنسبة للطلاب المستجدين.
في حالة الاكتفاء بالترم الاول مجموعا و امكانية اختلاف تنسيق كل مجموعة من المجموعتين نظرا لإختلاف طبيعة المواد ومدى سهولة وصعوبة الامتحانات خلال الترم الماضي.
بالنسبة للطلاب الباقيين.
منهم من لدية عدد من المواد فقط ليس الكل فهل سيصبح ناجحا و حالته في التنسيق..
يوجد طلاب ناجحون في مواد الترم الثاني و حاصلة على تقدير عالٍ، بعكس أن مواد الترم الاول تقديرهم فيها أقل.
هناك بعض الطلاب المعتذرين عن الترم الاول بعذر أو رسوبا و حاضرين في الترم الثاني . في حالة السنه القادمه و دخولهم الترم الاول في الإعادة ماذا ستكون حالتهم في التنسيق .
و ايضا تم عرض نقطة استرجاع ما تبقى من مصاريف باص الفرقه الاعداديه نظرا لعدم اكتمال الفصل الدراسي.

ثانيا: بالنسبة لطلاب البرامج (الأقسام ):
حالة رسوب طالب في مادة ممتدة ومستمرة في الترم الثاني .
أعمال السنة هل هتكون أحد مؤشرات نجاح الطالب ورسوبه أم أن ليس لها وزن ؟؟
في حالة طالب من الخارج External ليس له اعمال سنه و نجاحه يتوقف على امتحان اخر العام ماذا سيكون وضعه ؟؟
و بالنسبة لطلاب دفعة التخرج و امكانية عمل ابحاث في المواد النظرية كنوع من التخفيف كما طلبنا مراعاة جميع التخصصات في مشاريع التخرج الخاصة بهم و لا يتم تقريب موعد التسليم بل تاخيره او الثبات علي الموعد المحدد مسبقا.
وزملائنا الذين أصابهم مرض كورونا و حالتهم من التسليمات.

ثالثا : بالنسبة لطلاب كريدت :
وضع الطلاب الذين يحسنون مواد في هذا الفصل الدراسي.
حالة الطالب الذي سجل مادة و كان راسبا بها، و نجاحه في هذا الفصل سيغير في معدله التراكمي GPA (حيث أن نجح هل سيتم تغيير التقدير المرصود سابقا ) .
إمكانية تحويل الساعات المعتمدة لهذا الفصل إلى تقديرات.
إمكانية ترحيل جزء من المصاريف هذا الترم .
ووضع أعمال السنة المستمرة من تسليمات و اختبارات وهل مازال لها وزن في تقييم النجاح والرسوب لاستمرارها حتى الآن مع علمنا بأن قرار توقف الدراسة 30 أبريل الجاري.
"وسيتم تطبيق درجات الرأفة على الترم الاول و بنفس الدرجات و نفس النسب وذلك تخفيفًا على المُحملين بمواد"
 
 

بعد قرار الأعلى للجامعات.. اتحاد هندسة القاهرة يوضح مطالبة في نقاط لإدارة الكلية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إلغاء امتحانات التيرم الثاني لطلاب الجامعات.. أول تعليق من تعليم البرلمان على القرار

إلغاء امتحانات الترم الثاني لطلاب الجامعات وتوفير بديلين.. نواب: قرارات منطقية جدا وتتناسب مع علاج أزمة كورونا والحفاظ على صحة المواطنين وسنناقشها فى إجتماع لجنة التعليم

موقف جامعة الازهر من تنفيذ قرارات الأعلى للجامعات بشأن امتحانات الترم الثاني

قرارات الأعلى للجامعات الخاصة بشأن امتحانات الترم الثانى.. تفاصيل

لطلاب الثانوية الأزهرية.. ماذا تفعل إذا واجهتك مشكلة بشأن الامتحانات؟

رئيس جامعة سوهاج: قرارات الأعلى للجامعات تصب في مصلحة الطلاب

ترشيحاتنا

بعد القبض عليها.. جامعة القاهرة توضح موقفها من التحقيق مع حنين حسام

داخل الحجر المنزلى.. محمود عبد المغنى يحلق شعر نجله ‬‎.. فيديو

تصل لـ 160 جنيها .. احسب معاشك بعد الزيادة الجديدة للمعاشات

الرقابة الإدارية تضبط وكيل قانوني ومالكى شركة عقارات لعرضهم رشوة على مسئول بـ كهرباء الشيخ زايد

ما هو مبلغ كفارة الفطر في شهر رمضان؟.. علي جمعة يكشف عنه

كانا على وشك الموت.. تغير لون بشرة طبيبين مصابين بـ كورونا في ووهان

AdvertisementS

الاكتفاء بعمل البحث للخريجين.. وزير التعليم العالي يطمئن طلاب السنوات النهائية

طائرة مصر للطيران تغادر مطار القاهرة لإجلاء المصريين العالقين في بيروت

الجزائر تسجل 8 وفيات و92 إصابة جديد بفيروس كورونا

بعد القبض عليها.. تعرف على مصير اليوتيوبر حنين حسام صاحبة فيديو افتحى الكاميرا

إصابة 7 من الأطقم الطبية بمستشفى بنها الجامعي بفيروس كورونا

أول تعليق من وزير التعليم على تعطل منصة امتحان أولى ثانوي: لا داعي للقلق فنحن نختبر الشبكات

بعد القبض عليها.. القصة الكاملة لـ حنين حسام من لايكي وتيك توك إلى الحبس

اعتداء جنسي.. اتهام نجمين شهيرين باغتصاب فنان شاب

بعد ظهور حالات إيجابية بكورونا.. عزل جزئي لقريتين بالمنوفية

بسنت يوسف خبيرة الفلك تكشف موعد انتهاء كورونا وشكل العالم بعد الأزمة.. فيديو

قرار من النائب العام بشأن حنين حسام صاحبة فيديو "افتحي الكاميرا".. تفاصيل

بعد تعطل منصة الامتحان اليوم.. التعليم تصدر بيانا عاجلا لطمأنة طلاب أولى ثانوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسلسلة صورة والدها .. إيمي طلعت زكريا تتألق بإطلالة كلاسيكية .. شاهد

بالفرو والحرير المنقط.. دارين حداد تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جديدة

بملابس صيفية .. نسرين طافش تخطف أنظار متابعيها من الحجر المنزلي