بعد قرار الأعلى للجامعات.. اتحاد هندسة القاهرة يوضح مطالبة في نقاط لإدارة الكلية

و ايضا تم عرض نقطة استرجاع ما تبقى من مصاريف باص الفرقه الاعداديه نظرا لعدم اكتمال الفصل الدراسي.





وزملائنا الذين أصابهم مرض كورونا و حالتهم من التسليمات.





إمكانية ترحيل جزء من المصاريف هذا الترم .

ووضع أعمال السنة المستمرة من تسليمات و اختبارات وهل مازال لها وزن في تقييم النجاح والرسوب لاستمرارها حتى الآن مع علمنا بأن قرار توقف الدراسة 30 أبريل الجاري.

أصدر اتحاد طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة، بيان، يوضح فيه بعض النقاط الهامة، لإيصالها لإدارة الكلية، وبذلك بعد مناقشة مناديب الدفعات، في القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الأخير بخصوص امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.وجاء البيان كالتالي، أولا: ما يخص الفرقة الإعدادية:بالنسبة للطلاب المستجدين.في حالة الاكتفاء بالترم الاول مجموعا و امكانية اختلاف تنسيق كل مجموعة من المجموعتين نظرا لإختلاف طبيعة المواد ومدى سهولة وصعوبة الامتحانات خلال الترم الماضي.بالنسبة للطلاب الباقيين.منهم من لدية عدد من المواد فقط ليس الكل فهل سيصبح ناجحا و حالته في التنسيق..يوجد طلاب ناجحون في مواد الترم الثاني و حاصلة على تقدير عالٍ، بعكس أن مواد الترم الاول تقديرهم فيها أقل.هناك بعض الطلاب المعتذرين عن الترم الاول بعذر أو رسوبا و حاضرين في الترم الثاني . في حالة السنه القادمه و دخولهم الترم الاول في الإعادة ماذا ستكون حالتهم في التنسيق .ثانيا: بالنسبة لطلاب البرامج (الأقسام ):حالة رسوب طالب في مادة ممتدة ومستمرة في الترم الثاني .أعمال السنة هل هتكون أحد مؤشرات نجاح الطالب ورسوبه أم أن ليس لها وزن ؟؟في حالة طالب من الخارج External ليس له اعمال سنه و نجاحه يتوقف على امتحان اخر العام ماذا سيكون وضعه ؟؟و بالنسبة لطلاب دفعة التخرج و امكانية عمل ابحاث في المواد النظرية كنوع من التخفيف كما طلبنا مراعاة جميع التخصصات في مشاريع التخرج الخاصة بهم و لا يتم تقريب موعد التسليم بل تاخيره او الثبات علي الموعد المحدد مسبقا.ثالثا : بالنسبة لطلاب كريدت :وضع الطلاب الذين يحسنون مواد في هذا الفصل الدراسي.حالة الطالب الذي سجل مادة و كان راسبا بها، و نجاحه في هذا الفصل سيغير في معدله التراكمي GPA (حيث أن نجح هل سيتم تغيير التقدير المرصود سابقا ) .إمكانية تحويل الساعات المعتمدة لهذا الفصل إلى تقديرات."وسيتم تطبيق درجات الرأفة على الترم الاول و بنفس الدرجات و نفس النسب وذلك تخفيفًا على المُحملين بمواد"