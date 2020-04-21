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رياضة

مجلس الأهلي عن رفض تخفيض عقود لاعبيه: «نعمل بروح الفانلة الحمراء»

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:12 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كشف مصدر بإدارة الأهلي، عن أن النادي رفض أي تخفيض يمس الجهاز الفني واللاعبين والفرق الرياضية والعاملين والموظفين.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن مجلس الإدارة يعي جيدًا الظروف التي تمر بها البلاد، ويعرف كل الأمور التي تحيط بالنادي.

وأضاف أنه رغم مبادرة بعض لاعبي الفريق والجهاز الفني بخصم 25% من رواتب شهر أبريل ومايو ولكنهم رفضوا ذلك.

وأوضح أن مجلس محمود الخطيب يعمل بروح الفانلة الحمراء وسوف نقاتل لتوفير مستحقات الجميع وفي مواعيدها المقرره.

وكان مجلس الأهلي عقد اجتماعًا اليوم  بنظام «الفيديو كونفرانس»، وناقش المجلس في اجتماع اليوم الاقتراحات التي طلبها محمود الخطيب، رئيس النادي، قبل فترة من السادة أعضاء المجلس ومديري جهاز كرة القدم وقطاع الناشئين والأكاديمية والنشاط الرياضي، حول كيفية مواجهة الأزمة المالية، التي تعاني منها كل المؤسسات والهيئات بعد توقف النشاط الرياضي بشكل خاص، وعجلة العمل تقريبًا بشكل عام.

واستعرض المجلس الموارد المالية للنادي التي توقفت وكذلك التزاماته المالية الكبيرة المطلوبة شهريا، والتي تتضمن رواتب الموظفين والعاملين واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وكعادة النادي بالوقوف يدًا واحدة في مثل هذه الظروف في إطار أسري تحكمه روابط عائلة الأهلي.. قرر المجلس ما يلي:

– عدم المساس برواتب الموظفين والعاملين وصرفها كاملة في مواعيدها المعتادة شهريا، حتى يتمكنوا من الوفاء بكل التزاماتهم المعيشية في هذه الظروف الصعبة خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم

– عدم المساس برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية في القطاعات الرياضية لمدة أربعة أشهر بداية من 1-4 حتى 1-7-2020، على أن يتم صرفها كاملة لكن في إطار جدولة شهرية، بما يضمن الوفاء بكل احتياجاتهم بشكل يناسبهم. ويقوم المجلس بإعادة تقييم الموقف ثانية بعد نهاية الفترة المشار إليها بما يتناسب مع الظروف العامة للبلاد.

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