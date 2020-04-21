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جمال شيحة: مصير مصر مع كورونا لن يكون مثل إيطاليا.. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:11 م
صدى البلد
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عادل نصار

أكد جمال شيحة أستاذ أمراض الكبد وعضو مجلس النواب، أن الإجراءات التي اتخذتها مصر في وقت مناسب الأمر الذي يجعلنا في حالة اطمئنان.

وأضاف شيحة، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا ظهر في إيطاليا وفرنسا وكوريا الجنوبية في يوم واحد، وكوريا الجنوبية اتخذت إجراءات لمواجهة كورونا في أول يوم من ظهور الحالات، لكن فرنسا وايطاليا تأخروا من شهر لشهر ونصف من ظهور أول حالة في اجراءاتهم وهذا التأخير تسبب في كارثة.

وتابع أستاذ أمراض الكبد وعضو مجلس النواب، أن مصر لن تكون مثل إيطاليا في وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن مصر في مكان رائع من الأزمة.
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