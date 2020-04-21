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أخبار العالم

وزير الطاقة الروسي يعلق على انهيار أسعار النفط الأمريكي: يجب أن تدركوا هذا الأمر

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:06 م
صدى البلد
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حسام رضوان
علق وزير الطاقة اللروسي ألكسندر نوفاك على الهبوط التاريخي لأسعار النفط الأمريكي أمس الاثنين، والتي تتواصل اليوم.

وقال نوفاك إنه لا حاجة للتهويل بشان هبوط أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي.

وأضاف أنه لا حاجة لدعم أسعار النفط الأمريكي أو رفعها، "وعلينا أن ندرك أنه سوق للأوراق وليست تجارة النفط الفعلية".

وأوضح أن سواق النفط ستبقى تحت ضغط لحين تنفيذ اتفاق أوبك+ في مايو.

ويعقد بعض وزراء منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" مؤتمرا عاجلا عبر الهاتف اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة تطورات سوق النفط.

وقال مصدر إن  الوزراء يناقشون تنفيذ تخفيضات إنتاج النفط على الفور وليس بدءا من أول مايو.

وشهدت العقود الآجلة للنفط الأمريكي هبوطا تاريخيا بأكثر من 300%، وسط صدمة عالمية حتى لأصحاب الخبرة في سوق النفط.

تحولت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر مايو المقبل إلى "سلبية" للمرة الأولى في تاريخها، حيث هبط سعر برميل النفط إلى نحو سالب 37.63 دولارا في بورصة غرب تكساس.

فيما قالت وكالة رويترز البريطانية إن عقود النفط الأمريكي تسليم يونيو سجلت هبوطا جديد بنسبة  44% بنسبة 11.42 دولارا للبرميل.

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