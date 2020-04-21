السيطرة على حريق في سيارة نقل بمحطة تموين وقود بالقناطر الخيرية

تمكنت أجهزة الحماية المدنية ومجلس مدينة القناطر الخيرية من السيطرة علي حريق شب في سيارة فنطاس ربع نقل خاصة أثناء تواجدها داخل محطة بنزين بالقناطر الخيرية بجوار مجلس المدينة مما أسفر عن احتراق السيارة بالكامل دون خسائر في المحطة أو الأرواح أو إصابات

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب لجنة لمعاينة الحريق وتحديد أسبابه وإجراء معاينة لموقع الحريق وطلب تحريات المباحث الواقعة حول

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد إبراهيم الطويل مأمور مركز القناطر الخيرية باشتعال النيران في سيارة خلال تواجدها في محطة بنزين المجلس بمدينة القناطر.

انتقل على الفور المقدم أسامة مشهور رئيس مباحث المركز ومختار شداد نائب رئيس المدينة وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء وتم السيطرة علي الموقف بعد إبعاد السيارة عن محيط محطة البنزين.

تبين من المعاينة أنه أثناء قيام أحد السيارات ربع النقل المحملة بفنطاس 2 طن بالتزود بالسولار شب حريق مفاجئ في السيارة يرجح أنه بسبب ماس كهربائي

وعلي الفور قام العاملين بالمحطة بدفع السيارة خارج المحطة في منطقة متاخمة بعيدا عن محيط المحطة وإبلاغ الحماية المدنية التي دفعت بسيارات الإطفاء وجري السيطرة علي الموقف وإخماد النيران التي أتت علي السيارة بالكامل دون خسائر مادية في المحطة أو إصابات أوخسائر في الأرواح.