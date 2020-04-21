محمد الشرنوبي يتألق في حفل شم النسيم .. شاهد

أحيا الفنان محمد الشرنوبي، أمس الأثنين، حفلا غنائيا على قناة الـ On Tv، بمناسبة حلول شم النسيم، في محاولة للتخفيف عن الجمهور في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم.
قدم الشرنوبي العديد من الأغاني الخاصة به على مدار الحفل التي يحبها الجمهور.
على الجانب الآخر يشارك محمد الشرنوبي، في مسلسل "ليه لأ" مع الفنانة أمينة خليل، حيث يقدم شخصية جديدة ومختلفة عليه ضمن أحداث العمل، ليعود بقوة على شاشة التليفزيون بعد النجاحات التي قدمها خلال السنوات الماضية سواء في مجال التمثيل أو الغناء.
يشارك في بطولة مسلسل "ليه لأ" بجانب الفنانة أمينة خليل، العديد من النجوم من بينهم هانى عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقى، والمسلسل من تأليف مريم ناعوم، وإخراج مريم أبو عوف.