محمد الشرنوبي يتألق في حفل شم النسيم .. شاهد

يقدم شخصية جديدة ومختلفة عليه ضمن أحداث العمل، ليعود بقوة على شاشة التليفزيون بعد النجاحات التي قدمها خلال السنوات الماضية سواء في مجال التمثيل أو الغناء.

على الجانب الآخر يشارك محمد الشرنوبي ، في مسلسل "ليه لأ" مع الفنانة أمينة خليل، حيث