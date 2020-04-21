غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدنى أعلى جسم الكوبرى وذلك لمدة ٣ ايام.









تبدأ الأعمال اليوم، الثلاثاء، من الساعة الثامنة مساءً وحتى يوم الخميس 23 /4 /2020؛ لاستكمال أعمال الصيانة ورفع كفاءة طبقة الايبوكسى بالكوبرى لتحقيق سيولة مرورية وتحقيق أعلى معدلات الأمن على أن يكون العمل على مدار الـ ٢٤ ساعة دون تعطيل الحركة المرورية، وسيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال الأعمال.









تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة ومدير مديرية الطرق بالمحافظة بالالتزام بالمواعيد المعلنة للانتهاء من الأعمال لسرعة عودة حركة المرور لطبيعتها دون تأخير مع تكثيف الخدمات المرورية بمحيط الأعمال ومطلع ومنزل الكوبري.



