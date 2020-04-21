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منوعات

الذهب الأصفر .. هل تساعد بلازما المتعافين من فيروس كورونا فى إنقاذ أرواح المصابين؟ الطب يجيب

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:30 م
صدى البلد
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احمد شريف

يعتقد الباحثون ان الدماء المأخوذة من مرضى فيروس كورونا بعد تعافيهم قد تساعد على كسب المعركة ضد الوباء.


ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه يتم التحقق من بلازما النقاهة ،  ، كعلاج لـ Covid-19 وكطريقة لحماية الطاقم الطبي في الخطوط الأمامية من التقاط الفيروس.


وتعد البلازما ، وهي عنصر رئيسي في الدم ، تنقذ بالفعل الأرواح بعدة طرق ؛  من درأ عدوى التيتانوس إذا وقفت على مسمار صدئ إلى منع فشل الأعضاء في ضحايا حوادث السيارات.


السائل ذو لون القش ثمين لدرجة أنه أطلق عليه لقب "الذهب السائل".  وهو يمثل 55 في المائة من حجم الدم ويحمل ثلاثة مكونات رئيسية حول الجسم - خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية (خلايا صغيرة تساعد على تكوين جلطات لوقف النزيف).


و تساعد البلازما أيضًا على إزالة الفضلات من الجسم وتحتوي على إلكتروليتات - أملاح ذائبة تساعد على تنظيم كيمياء الجسم وتسمح لعضلاتنا بالعمل بشكل صحيح.


و تحتوي البلازما على الآلاف من البروتينات الحيوية بما في ذلك الألبومين والألياف والأجسام المضادة.


 ويمنع الألبومين ، المصنوع في الكبد ، السوائل من التسرب من الأوعية الدموية إلى أنسجة الجسم ، بينما يتورط الفيبرينوجين في التخثر ، وتدمر الأجسام المضادة البكتيريا والفيروسات والمواد الأخرى التي يراها الجهاز المناعي على أنها "غريبة".


و الأجسام المضادة هي في صميم العلاج بالبلازما النقاهة التي يتم التحقيق فيها بحثًا عن فيروسات تاجية.


 ويعتمد هذا العلاج ، الذي تم استخدامه لأول مرة لعلاج العدوى منذ أكثر من قرن ، على   الأشخاص الذين تعافوا من فيروس لديهم أجسام مضادة في الدم تكتشف الفيروس وتدمره في المرة التالية التي يهاجم فيها. 


 ويرى علماء الطب  أنه من خلال إعطاء البلازما الغنية بالأجسام المضادة من شخص تعافى من Covid-19 إلى شخص مصاب به حاليًا ، يجب أن يساعدهم على محاربته.

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