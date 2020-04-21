نشأت الديهي: إحنا مستهدفين .. وهناك محاولات مستمرة لنشر الإحباط وتغييب عقول الشباب

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المتحدث العسكري أعلن عن تبرع أبطال القوات المسلحة المصرية بـ 100 مليون جنيه لدعم جهود الدولة المصرية في مجابهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن الموضوع ليس في قيمة التبرع وإنما في دلالته، والجيش المصري بما يملكه ملك لهذا الشعب، وقدم العديد من التضحيات من اجله.





وعقب "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، على قيام قوات حرس الحدود بتدمر 10 فتحات أنفاق وضبط 300 خارج عن القانون وأسلحة ومخدرات، قائلًا: "إيه اللي احنا في ده، في الوقت اللي بنقول فيه يارب نخرج من المحنة في ناس بتقول يا شيطان، انتو متخيلين احنا مستهدفين قد إيه، هناك محاولة مستمر للإحباط ونشر المخدرات لتغيب الشباب وإحباطهم".





وتابع، أن جهود الدولة والجيش والشرطة بدون وعي ودعم ومشاركة المواطن لا قيمة لها، ولا بد ان نشعر جميعًا بالخطر.