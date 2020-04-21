6 أمور يكره القيام بها أثناء الصيام.. الأزهر يكشف عنها

استعدت المؤسسات الدينية الأزهر الشريف ودار الإفتاء بعدد من الإجراءات والنصائح الرمضانية عبر صفحاتهم الرسمية على الفيسبوك تزامنا مع الشهر الفضيل، وذلك من أجل حث الصائمين على فضائل الشهر الكريم.
ونشر الأزهر الشريف عبر صفحته الرئيسية "فيسبوك" منشورا يوضح ويحذر من 6 مكروهات أثناء الصيام، بيانها كالآتي:
ونشر الأزهر الشريف عبر صفحته الرئيسية "فيسبوك" منشورا يوضح ويحذر من 6 مكروهات أثناء الصيام، بيانها كالآتي:
المبالغة في المضمضة والاستنشاق، المعانقة واللمس لمن يحرك المس والشهوة، جمع الريق للابتلاع، بلع النخامة، القُبلة للصائم لمن تحرك شهوته، تذوق الطعام لغير الحاجة.
عبادتان تعوضان النقص الحادث أثناء الصيام
أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن شهر رمضان شهر عبادة وعطاءات، والإنسان يتنافس فيه مع أخيه الإنسان في الطاعات، ولكن إن ضاق الأمر ولابد من فعل شيء ما فلابد من البحث عن الأنفع والأكمل والواجب للقيام به أولًا.