6 أمور يكره القيام بها أثناء الصيام.. الأزهر يكشف عنها

المبالغة في المضمضة والاستنشاق، المعانقة واللمس لمن يحرك المس والشهوة، جمع الريق للابتلاع، بلع النخامة، القُبلة للصائم لمن تحرك شهوته، تذوق الطعام لغير الحاجة.











وأضاف "علام"، خلال حوار مسجل له ، أن الفرائض في الرتبة العليا في التكاليف الشرعية ولا ينفك عنه الإنسان بحال من الأحوال إلا بالعجز التام أو كونها تمثل مشقة شديدة، موضحًا أن فقه الأولويات فيه فروض وأدني منها سنن، ثم تطوعات.



وأشار: إلى أن السنن تجبر النقص في الفرائض، فصلاة النقص تجبر النقص الذي أصاب الفرص، وتأتي صدقة الفطر وصوم 6 من شوال تطهر النقص الحادث في رمضان وهكذا.



ونوه: إلى أنه حال تعارض صلاة التراويح في جماعة مع القيام بعمل معين، فعلينا أن ننظر إذا كان العمل تطوعي أو واجب كوظيفة عامة، فإذا كان العمل وظيفة عامة فلابد من القيام به، وصلاة التراويح مفردًا في البيت.





جاء ذلك في إجابته عن سؤال: «هل غاز التخدير يفسد الصيام؟»، أوضح مفتي الجمهورية، أنه يفسد الصوم إذا كان مصحوبًا بهواء مغطوط.

وعن حكم تبرع الصائم بالدم في نهار رمضان، أكدت دار الإفتاء أنه في حال تم أخذ عينة من دم الصائم في نهار رمضان، سواء كان الغرض إجراء تحاليل لكشف مرض ما أو حتى على سبيل التبرع بالدم، فلا شيء في ذلك، وهذا لا يُفسد الصيام.



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أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن شهر رمضان شهر عبادة وعطاءات، والإنسان يتنافس فيه مع أخيه الإنسان في الطاعات، ولكن إن ضاق الأمر ولابد من فعل شيء ما فلابد من البحث عن الأنفع والأكمل والواجب للقيام به أولًا.