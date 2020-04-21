بدأنا التجارب على البشر.. عالم فيروسات يزف بشرى سارة بشأن مصل كورونا.. فيديو

أكد ستيفان فان جوست، عالم الفيروسات البلجيكي، أن العالم ينتظر علاج فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تم اختبار 3 انواع مختلفة من المصل وكانت النتائج مبشرة على الحيوانات.









وأضاف جوست، في مقطع فيديو عرضة الإعلامي أحمد موسى ، عبر برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن نقوم في المرحلة الحالية بالاختبار على البشر لنصل لنتائج جيدة واضرارة، متابعا أنه مع نهاية العالم سنصل لدواء يقضي على فيروس كورونا المستجد.









أكمل أن انتاج كميات كبيرة من المصل للعالم يحتاج وقتا، متابعا أنه قبل منتصف العام القادم سيكون العالم محصنا ضد الفيروس الخطير.









أما عن رأيه في تعامل مصر مع الجائحة، أكد أن الأمور في مصر تحت السيطرة، لافتا إلى أن درجات الحرارة المرتفعة تحد من انتشار الفيروس بشرط الالتزام بالحجر الصحي والتباعد الاجتماعي.