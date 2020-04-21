خاص .. الأزهر يعلق على فيديو صلاة الأطباء بدون سجود

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمجموعة من الأطباء، يصلون في أحد المستشفيات بدون سجود على الأرض، ويسأل الكثير من الناس عن حكم الصلاة دون ملامسة الأرض





وقال الدكتور أحمد صدقي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الله سبحانه وتعالى قد أمر بإقامة الصلاة وإقامتها يكون بأدائها على الوجه الذي يريده الله والنبي قد بين هذا الوجه في كثير من الأحاديث ومنها: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجِدَ , فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى , ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : ارْجِعْ فَصَلِّ , فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ . فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى , ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : ارْجِعْ فَصَلِّ , فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ - ثَلاثًا - فَقَالَ : وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا أُحْسِنُ غَيْرَهُ , فَعَلِّمْنِي , فَقَالَ : إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ , ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ معك مِنْ الْقُرْآنِ , ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا , ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا , ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا, ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا . وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا.





وأضاف صدقي، لصدى البلد، أن السجود من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة بدونها،كما أن السجود له فضيلة لقول النبي "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" كما يقول الله تعالى "واسجد واقترب".





وتابع: ومع ذلك فإن من القواعد الشرعية أن الركن أو الواجب يسقط للعجز عنه، فقد يقول البعض أن الأطباء ليسوا عاجزين عن السجود وهنا من الممكن أن نسأل الأطباء فقد تكون هناك مظنة على وجود الفيروس على الأرض فهنا ننصحهم باتخاذ بعض السترات أو المصليات حتى تكتمل الصلاة.





وذكر أنه إذا غلب على الظن وكان الأمر راجحا وتحققت العدوى من السجود على الأرض فهنا من الممكن الإستعاضة عن السجود بإيماء يشبه الركوع، لقول النبي "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".





والخلاصة أنه إذا لم تكن هناك ضرورة من السجود بهذه الطريقة وتكون هناك ضرورة معتبرة شرعا فهنا يجوز لهم الإيماء عوضا عن السجود وإذا لم تكن هناك حاجة وضرورة وقد تساهلوا في هذا الأمر فتكون الصلاة باطلة لأنها منقوصة لركن من أركان الصلاة.





ماذا يقال في السجود؟