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فن

بالكمامة.. يسرا اللوزي تعلن عن مرضها.. شاهد

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:06 م
يسرا اللوزى
يسرا اللوزى
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مريم عزت
نشرت الفنانة يسرا اللوزي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بالكمامة . 

علقت يسرا على الصورة قائلة: "هذا ما أبدو عليه عندما أذهب إلى الدكتور". 

نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى : 

ربنا يقومك بالسلامه ياررب , قمر السينما والدراما , بحبك اوى 
وقد شاركت يسرا اللوزي في بطولة مسلسل "اطمني" الذي ينتمى إلى الأعمال الدرامية الطويلة ويصل إلى 60 حلقة ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "اطمني" يناقش في أحداثه قضية اختيار القرارات في الحياة، لاسيما قرار الارتباط بالنصف الآخر.



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