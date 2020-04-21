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أزمة كورونا.. أحمد موسى يكشف عن 3 سيناريوهات لشهر رمضان

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:35 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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محمود محسن
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر سجلت 157 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، لافتا إلى أنه تم خروج 49 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد أن عدد المصابين بكورونا ارتفع إلى 3490 حالة من بينهم 870 تم شفاؤهم مشيرا إلى أن وزيرة الصحة تتابع سير العمل في مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية لتوفير الاحتياجات اللازمة.

وتابع: أن معدل أرقام الإصابات متوقع بالنسبة للحكومة والدولة المصرية مؤكدا أن الأهم ألا نصل لـ أرقام إصابات الكبيرة معقبا: "منروحش للأعداد المشابهة لتركيا 4000 حالة في اليوم تبقى مصيبة".

وأشار الإعلامي أحمد موسى الى أن اجتماع الوزراء غدا لبحث الموقف خلال رمضان وبناءا على القرارات التى يتم اتخاذها سيتحدد الوضع خلال الشهر الكريم.

وقال أحمد موسى "إذا استمر الحظر كما فمعناه أن معدل الإصابات كما توقعتها الدولة أما إذا طالت فترة الحظر معناها أن الوضع صعب ولو فتحنا شوية يبقى الوضع مطمئن".
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