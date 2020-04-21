توزيع إعانات غذائية بمعهد شلل الأطفال ودور أيتام في 5 محافظات.. صور

بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وتنفيذا لتوجيهات الرئيس، وزعت مؤسسة حياة للتنمية المستدامة بالتعاون مع جامعة المستقبل في مصر والمجلس العربي للمسئولية المجتمعية، إعانات غذائية على 1200 أسرة في معهد شلل الأطفال بإمبابة ودور الأيتام في 5 محافظات.





وشارك في عمليات التوزيع الكابتن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، والإعلامي طارق علامة، والمجلس القومي للمرأة، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي.





وشملت عمليات التوزيع معهد شلل الأطفال بإمبابة، ودور أيتام بمحافظات القاهرة والجيزة والشرقية والمنيا وبني سويف، والتي ضمت دور أيتام "القدس لذوي الاحتياجات الخاصه المعادي، أهالينا للأيتام والمسنين والمسنات، الفتح للأيتام المعادي، جمعية الروضة، وجمعية أم هاني بإمبابة، وجمعية الشكمنجية بشبرا".



