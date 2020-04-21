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أخبار البلد

توزيع إعانات غذائية بمعهد شلل الأطفال ودور أيتام في 5 محافظات.. صور

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:46 م
مساعدات
مساعدات
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قسم الاخبار
بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وتنفيذا لتوجيهات الرئيس، وزعت مؤسسة حياة للتنمية المستدامة  بالتعاون مع جامعة المستقبل في مصر والمجلس العربي للمسئولية المجتمعية، إعانات غذائية على 1200 أسرة في معهد شلل الأطفال بإمبابة ودور الأيتام في 5 محافظات. 

وشارك في عمليات التوزيع الكابتن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، والإعلامي طارق علامة، والمجلس القومي للمرأة، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي. 

وشملت عمليات التوزيع معهد شلل الأطفال بإمبابة، ودور أيتام بمحافظات القاهرة والجيزة والشرقية والمنيا وبني سويف، والتي ضمت دور أيتام "القدس لذوي الاحتياجات الخاصه المعادي، أهالينا للأيتام والمسنين والمسنات، الفتح للأيتام المعادي، جمعية الروضة، وجمعية أم هاني بإمبابة، وجمعية الشكمنجية بشبرا". 

وأكدت الدكتورة راندا رزق الاستشاري الدولي للمسئولية المجتمعية، أن إجمالي الإعانات بلغت 1200 شنطة رمضانية، مشددة على استمرار مؤسسة حياة في دعم الأسر الأكثر احتياجا والاولى بالرعاية والعمالة الغير منتظمة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
توزيع إعانات غذائية بمعهد شلل الأطفال ودور أيتام في 5 محافظات.. صور
توزيع إعانات غذائية بمعهد شلل الأطفال ودور أيتام في 5 محافظات.. صور
توزيع إعانات غذائية بمعهد شلل الأطفال ودور أيتام في 5 محافظات.. صور
توزيع إعانات غذائية بمعهد شلل الأطفال ودور أيتام في 5 محافظات.. صور
توزيع إعانات غذائية بمعهد شلل الأطفال ودور أيتام في 5 محافظات.. صور
توزيع إعانات غذائية بمعهد شلل الأطفال ودور أيتام في 5 محافظات.. صور
توزيع إعانات غذائية بمعهد شلل الأطفال ودور أيتام في 5 محافظات.. صور
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