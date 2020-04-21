بتكلفة 7 ملايين و694 ألف جنيه‏.. رصف ورفع كفاءة طريق ‏أولاد صقر - صان الحجر

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق أعمال الرصف الجارية بطريق "‏أولاد صقر/ صان الحجر" ‏بنطاق مركزي "اولاد صقر/ الحسينية" بطول 2 كم و بتكلفة 7 مليون و 694 ألف جنيه مشيرا الي انه جاري تنفيذ عدد 29 مشروع رصف بطول 253 كم وبتكلفة مليار و 729 ألف جنيه للوصول الي بنية تحتيه سليمة ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ علي أرواح المواطنين.





وشدد المحافظ على مدير مديرية الطرق بالزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الاعمال الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من كافه الاعمال مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد مؤكدا علي ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا والتأكد من ارتداء العمال الكمامات الواقية خلال اوقات العمل بالاضافة إلي إجراء اعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظا علي صحة وسلامة العاملين .





ووجه محافظ الشرقية مدير مديرية الطرق التنسيق مع وكيل وزارة الصحة لإجراء الكشف الحراري علي جميع العاملين بمشروعات الرصف في مواقع عملهم مع اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظا على صحة وسلامة الجميع.





و‏من جانبه أوضح المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق أن نسبة تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة طريق ‏أولاد صقر/ صان الحجر ‏بنطاق مركزي أولاد صقر/ الحسينية وصلت الي 70% وجاري الإنتهاء من باقي ‏الأعمال ودخول الطريق الخدمة خلال العام العام الحالي .





وأشار الي أن تلك الاعمال تشمل رصف ورفع كفاءة ‏وصيانة لقطاعات منهارة متفرقة بالطريق للحد من الحوادث المرورية وتحقيق الراحة للمواطنين واصحاب السيارات.