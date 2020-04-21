50 مليون مستخدم.. وزير الاتصالات: ذروة تصفح الإنترنت تبدأ من الخامسة عصرا حتى الثامنة صباح اليوم التالي

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه لولا رفع قدرات شبكة البنية المعلوماتية في مصر لما استطعنا إجراء امتحانات المرحلة لأكثر من 600 ألف طالب عبر شبكة الانترنت









وأضاف عمرو طلعت، في حواره في برنامج "أهل مصر" المذاع على قناة "سكاي نيوز عربية"، أن الأحمال زادت على الشبكة بمقدار 89% خلال أزمة فيروس كورونا.









وتابع عمرو طلعت، "التباطؤ الذي يشهده البعض أثناء تصفح الإنترنت ليس بالضرورة شببه الشبكة المحلية ولكن سببه الرئيسي هو المواقع العالمية التي يحاول الجميع الدخول عليها في مختلف أنحاء العالم وزيادة الأحمال على تلك المواقع".









وأكمل عمرو طلعت "قبل جائحة فيروس كورونا ساعات الذروة تبدأ من السابعة مساء وحتى الواحدة صباحا، ولكن الآن ساعات الذروة تبدأ من الخامسة مساء وتمتد حتى الثامنة من صباح اليوم التالي".









ولفت عمرو طلعت " لدينا 50 مليون مواطن مستفيد من شب الإنترنت الثابت في مصر"، مضيفا "دور وزارة الاتصالات توفير البنية المعلوماتية للمحتويات الترفيهية والتثقيفية والتدريبية والتعليمية".



