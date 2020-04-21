بعد تفشي كورونا بقرية بلمشط .. إغلاق مداخل القرية للحجر الصحي

مما اضطر محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون لعمل زيارة عاجلة للقرية للوقوف على أخر المستجدات بها حيث أكد علي حجر كامل للقرية مع التأكيد علي توفير جميع مستلزمات الأهالي بشكل يومي لمنع خروجهم للشارع لتبين الإصابات ولعدم نقل العدوي لأخرين وأكد أبو ليمون علي ضرورة استمرار عمليات التعقيم والتطهير للقرية بشكل يومي ومستمر .





علي الجانب الآخر يعيش أهالي القرية حالة من الرعب والخوف الشديدين بسبب انتشار الفيروس سريعا بالقرية مما أدي إلي جلوس الأهالي في منازلهم واجبار أبناءهم علي عدم الخروج للشارع خوفا من انتقال العدوي لهم .





وتحدث إلينا محمد. ع قائلا نحن لا نصدق الي الان هذه الكارثة التي حاصرت القرية كلها ففي بداية الأمر كنا نسمع عن الفيروس كبقية القري المجاورة الي أن أصيب أحد رجال القرية وتم نقله علي الفور للحجر الصحي واعتبرنا الواقعة أمر طاريء ومر ولم يكن في الحسبان أن نصل لهذه الدرجة من الخطر الذي يهدد القرية بأكملها





فيما تحدث محمود. ج قائلا القرية تعيش أسوأ فترة في تاريخها فشوارع القرية خالية تماما من المارة ليلها كنهارها ، فالأهالي لجأوا لمنازلهم ليتستروا بها وليحموا أولادهم من الخطر الفتاك ، وأبواب ونوافذ المنازل كلها مغلقة ،





وتحدث أيضا عبدالفتاح. محمد قائلا نحن لا نفارق منازلنا خوفا من فيروس كورونا الذي انتشر في القرية سريعا فأصحاب المحلات التجارية أغلقوا أبوابها ليلا ونهارا منذ تفشي المرض ومعظم الأهالي فضلوا الجلوس في منازلهم عن الذهاب للعمل خوفا من الحركة بالشارع وخوفا من الإصابة بالفيروس.

تفاقمت أزمة فيروس كورونا المستجد بقرية كفر بلمشط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية فعدد الإصابات في حالة تزايد مستمر وسط حالة من الذهول والرعب الذي يسيطر علي الأهالي