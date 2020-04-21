غلق باب التقدم لجائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال

أغلقت مؤسسة عبد الحميد شومان، بالأردن، اليوم الثلاثاء، باب التقدم لجائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال للدورة 14، وموضوعها "القصة الخيالية" الموجهة للطفولة المبكرة.





الجائزة تمنح مرة كل عام في مجال أدب الأطفال في واحد من الفنون الأدبية الآتية: "القصة، الشعر، الرواية، والنص المسرحي للأطفال".





وتتألف الجائزة من شهادة باسم الفائز والموضوع الذي فاز به ودرع يحمل اسم وشعار الجائزة، وقيمتها 18 ألف دينار، موزعة بين فئاتها الثلاث على النحو التالي: المرتبة الأولى: 10 آلاف دينار، والثانية 5 ’لاف، والثالثة 3 آلاف دينار.





وقالت المؤسسة، في بيانها، إنه تقدم للجائزة 2029 طلبا منهم 1451 طلبا مكتملا، و578 غير مكتمل من 37 دولة عربية وغير عربية، وتوزعت الدول الأكثر مشاركة، كالآتي: "الأردن، مصر، الجزائر، فلسطين، المغرب، سوريا، تونس، العراق، لبنان، السعودية، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، اليمن، الكويت، البحرين، ليبيا، ألمانيا، سلطنة عُمان، السودان، الولايات المتحدة الأميركية، قطر، هولندا، كندا، فرنسا، روسيا، أوغندا، إسبانيا، أوكرانيا، إيرلندا، جورجيا، فنزويلا، فنلندا، جزر المالديف، موريتانيا، هنغاريا، واليونان.

وبالنسبة للمحافظات الأردنية الأكثر مشاركة، فهي: عمان، إربد، الزرقاء، البلقاء، مأدبا، والمفرق، العقبة، معان، جرش، الكرك، عجلون، والطفيلة.

وبينت المؤسسة أن إعلان أسماء الفائزين بالجائزة سيكون خلال شهر أيلول المقبل، فيما تستند معايير تقييم الأعمال على اللغة والأسلوب، المحتوى والأفكار، التجديد والإبداع، الابتكار في معالجة الفكرة، وأصالة العمل.

ويذكر أن "شومان" تعمل منذ العام 2006 على تنظيم هذه الجائزة السنوية للأدباء في الوطن العربي وحول العالم.