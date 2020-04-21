بعد جائحة الكورونا .. ما حجم الخسائر في عالم الرياضة حول العالم حتى الآن

وقررت الدوريات الكبرى والاتحادات العربية والإفريقية والأوروبية توقف وتعليق وإلغاء بعض المسابقات، حرصاََ على سلامة اللاعبين والجماهير.





وحسب ما نشرته شبكة " ESPN "، تراجعت إيرادات الرياضة حول العالم إلى 73.7 مليار دولار في العالم أقل بـ61.6 مليار دولار عن عائدات العام الماضى والتي وصلت لنحو 129 مليار دولار علما بأنه كان من المتوقع تحقيق نمو بنسبة 4.9%.





ووصلت النسبة الإلغاء إلى 53% من الأنشطة الرياضية في مختلف دول العالم والتي كان مخططا إقامتها العام الجارى بسبب كورونا.





جدير بالذكر، أن عدد كبير من نجوم الكرة حول العالم، نشر عدد من الحملات التوعوية عبر حساباتهم التي يتابعها الملايين على مواقع التواصل بالنصح بالإلتزام بالمنزل فيما حاول آخرون المساعدة بمبلغ مالي للحد من خطورة الفيروس.