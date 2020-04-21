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أخبار العالم

تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى سوريا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:48 م
تسجيل 3 إصابات جديدة
تسجيل 3 إصابات جديدة فى سوريا بفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المؤكدة في البلاد إلى 42 إصابة.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم حاجز الــ 2.5 مليون حالة إصابة، في واحدٍ من أخطر الأوبئة التي تضرب العالم، ومن أوسعها انتشارًا.

ويزيد يوميًا عدد الحالات المصابة وضحايا الفيروس رغم الإجراءات الاحترازية التي تطبقها معظم دول العالم.

ووصل عدد المصابي بين الفيروس إلى 2503383، بينما وصل عدد المتعافين إلى 659300، أما أعداد ضحايا الوفيات، فوصل إلى  171796 حالة وفاة، والأعداد في تزايد كبير، دون معرفة بتاريخ انتهاء كل ذلك.

وتعد الولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضررا من جراء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ تجاوزت الحصيلة فيها نحو 42 ألف وفاة من أصل أكثر من 766212 ألف إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 71581 شخصا على الأقل.

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