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سيارات

شاهد.. سيارة صينية تسرق تصميم لاندكروزر كاملا .. صور

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:00 م
صدى البلد
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كريم عاطف

رغم الدعوات القضائية الكثيرة التى رفعتها شركات السيارات العالمية على بعض الشركات الصينية بسبب سرقت التصميمات الخاصة لهم بل وايضا العلامات التجارية ، ووضع الحكومة الصينية حدًا لسرقة صانعي السيارات في الصين لتصميمات ، إلا أنها لا زالت تحدث من حين لآخر.

 

وحدثت هذه السرقة مؤخرًا لسيارة تويوتا لاندكروزر، إذ تم سرقة التصميم الخاص بها واستخدامه في صناعة سيارة L4600 SUV من Hengtian Automobile، وبعد طرح الصور الترويجية لهذه السيارة اتضح أنها تأتي بتصميم مقلّد بشكل صادم للاندكروزر.

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ولكن السيارة الصينية المستنسخة من لاندكروزر تاتى بحجم أكبر قليلًا في المساحة وأقصر قليلًا في الطول وقاعدة عجلات أطول وهذا يفسّر المساحة الواسعة.

 

ولكن يأتي المحرك بتصميم خاص للشركة الصينية المصنّعة، وهو محرك V8 سعتة 4.6 لتر يوّلد قوة 286 حصان، على عكس تويوتا لاندكروزر التي تتمتع بمزيد من القوة بفضل محرك V8 سعتة 5.7 لتر والذي يوّلد قوة 381 حصان.

 

فحتى مظهر شبك الكروم من لاندكروزر تم نسخه بشكل شبه كامل مع تغييرات طفيفة، ولكن يوجد قدر لا بأس به من الرفاهية الإضافية لدي L4600 ظهر من خلال التنجيد الجلدي الداخلي بلونين.

وعلى الرغم من التقليد إلا أنه من المحتمل أن تبيع Hengtian Automobile الكثير من هذه السيارة لأنها تأتي بأسعار معقولة جدًا مقارنة بتويوتا لاندكروزر، إذ تأتي بأسعار تبدأ من حوالي 38,000 دولار أما سيارة لاندكروزر 2020 تتوفر في الصين بما لا يقل عن 86,000 دولار .

شاهد.. سيارة صينية تسرق تصميم لاندكروزر كاملا .. صور
شاهد.. سيارة صينية تسرق تصميم لاندكروزر كاملا .. صور
شاهد.. سيارة صينية تسرق تصميم لاندكروزر كاملا .. صور
شاهد.. سيارة صينية تسرق تصميم لاندكروزر كاملا .. صور
شاهد.. سيارة صينية تسرق تصميم لاندكروزر كاملا .. صور
شاهد.. سيارة صينية تسرق تصميم لاندكروزر كاملا .. صور
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