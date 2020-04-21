مصرع شاب شنقا داخل غرفته بالمنوفية

أقدم شاب بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية على الانتحار شنقًا داخل غرفته بسبب مروره بأزمة نفسية وتم تحرير محضر بالواقعة.





تلقي اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة أشمون يفيد بقيام شاب بالانتحار شنقا داخل غرفته.





بالانتقال الفوري والفحص تبين مصرع خالد. م 19 سنة مشنوقا داخل غرفته بواسطة حبل قام بربطه بمروحة السقف.





بسؤال والده أكد مرور نجله بأزمة نفسية وأنه فوجئ أثناء دخوله لغرفته بقيامه بشنق نفسه داخلها بواسطة حبل قام بربطه بمروحة السقف.





وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.