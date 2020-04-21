فنون تطبيقية حلوان تطلق مبادرة اتيليه رحلة مع فنان.. وطلاب تربية فنية يصممون أشكالا هندسية بالورق الملون

أشكال هندسية بالورق الملون من إبداعات طلاب التربية الفنية بجامعة حلوان





أتيليه تطبيقية رحلة مع فنان .. مبادرة جديدة بفنون تطبيقية حلوان





طلاب فنون تطبيقية حلوان يبدعون في تقديم مشروعات فنية بالزجاج

















قدم طلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، والدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية أعمال تصميمية رائعة كنماذج تطبيقية لمقررات النحت بالخامات المختلفة ومفاهيم النحت المعاصر، حيث يهتم علم النحت بالخامات المختلفة، بمفهوم الخامة ودورها في إنتاج أعمال مجسمة تعتمد على المفاهيم الفراغية، وارتباطها بإنتاج مجسمات ذات طابع هندسي معماري من خلال تقديم الأفكار الفنية التي تبرز طاقة حركة الأشكال في الفراغ سواء كانت حركة فعلية أو إيحاء بالحركة.









كذلك قدم الطلاب أعمال فنية تطبيقية لمفاهيم النحت المعاصر ، تعتمد علي استحضار كل ما هو معاصر من الأفكار التي تواكب الحضارة الحديثة بمختلف المدارس الفكرية سواء كانت علمية تعتمد على التكنولوجيا أو فلسفية أو أدبية مما يتيح للطالب تحسين مستوى الخبرة الابتكارية لديه من خلال ممارسة النحت والمجسمات.

















دشنت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية مبادرة " اتيلية تطبيقية .... رحلة مع فنان" وهي المبادرة التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية تحت إشراف الدكتورة داليا فكري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.









وتهدف المبادرة الي استعراض "رحلة عطاء" لأساتذة الكلية الفنانين الرواد في مجالات الفنون التطبيقية المختلفة على مدار رحلتهم الفنية منذ بداية دراستهم وحتى تخرجهم وعملهم وهي فرصه لاستعراض مسيرة الفن الجمالى والوظيفي من خلال التخصص حيث يعرض الدكتور نماذج من أعماله الفنية واهم المعارض الفنية التي شارك فيها سواء داخل أو خارج مصر.









وتعتبر هذه المبادرة فرصة جيدة للطلاب والجمهور والاجيال المختلفة من الشباب للتعرف على مراحل تطور الفنان ونماذج اعماله الفنية والمدرسة الفنية المنتمي إليها.





















أكد طلاب كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان على أهمية رسالة الفن والإبداع في الارتقاء بالذوق العام للمجتمع وذلك عندما أبدع الطلاب في تقديم مشروعات فنية متميزة لتصميم الزجاج عقب دراسة متعمقة لمادة تصميم الزجاج الفني ما أنتج عن إخراج مشروعات مبهرة أقيمت بدعم الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية.









وتمكن طلاب الفرقة الثالثة بالكلية من تقديم مشروعات ابتكارية تحت إشراف ا. د هناء القزاز رئيس القسم وا. د وليد انسي وذلك بعد دراسة متعمقة عن بعد لتصميم الزجاج الفنى خلال فترة تعليق الدراسة، إلا انهم استطاعو إظهار قدراتهم الابتكارية في وضع بدائل وحلول مختلفة للموضوعات و التصميمات لابراز جماليات المنتج الزجاجى النحتى والاستفادة منه فىً إخراج مشروعات يمكن الاستفادة منها في تجميل العمارة داخليًا وخارجيًا.









واستطاع الطلاب من خلال التعرف على تصميم الزجاج الفنى إدراك القيمة الجمالية للزجاج لإعطاء القيمة الجمالية للمكان سواء تجميل جداريات أو حوائط أو أي حيز فراغي حتى يمكن تشكيل وتوظيف الزجاج في كل مكان، حيث قام الطلاب بتنفيذ تصميمات هندسية و خطوط حرة و من الطبيعة وكذلك قدمو أفكار مستلهمة ليتم تشكيلها بالزجاج.



