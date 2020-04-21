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محافظات

سكرتير مساعد بني سويف يتفقد أعمال مشروع الدواجن

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:18 م
سكرتير عام محافظة
سكرتير عام محافظة بني سويف يتابع المشروعات
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محمد عبد الحليم
تابع  اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد"اليوم الثلاثاء"سير أعمال تطوير مشروع الدواجن بالمحافظة بتكلفة 15 مليون جنيه،التي تشمل رفع كفاءة المشروع وتطوير البنية الأساسية للمرافق وإنشاء عنابر جديدة ،بجانب توفير قطع غيار وعلف للمخزون الاستراتيجي في حالة الطوارئ. 

 تفقد السكرتير العام المساعد أعمال التطوير التي تم تنفيذها وشملت ورفع كفاءة الطرق والممرات الداخلية بالمشروع بعد  رصفها، بهدف تسهيل حركة الدخول والتنقل بين العنابر،فيما تتم حاليا  أعمال إنشاء عنبرين جديدين أوتوماتيك على أحدث مستوى بطاقة إنتاجية تصل إلى 90 ألف فرخ طائر، ضمن خطة المحافظة لتطوير المشروع،وذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالمتابعة الميدانية لمشروعات الجاري تنفيذها،وضمن البرنامج الميداني الذي أعده المحافظ لمتابعة كافة المشروعات على أرض المحافظة. 

وأشار السكرتير  المساعد إلى توجيهاته المحافظ بتسريع وتيرة الأعمال للانتهاء منها قبل التوقيتات المحددة، منوها أن المحافظ يتابع بنفسه معدلات الإنجاز في المشروع، الذي  يعتبر من أهم الملفات التي سيسعى من خلال فريق عمل متخصص للدفع بتطوير الأداء وتطوير المنظومة بما يضمن استمرارية النجاح الذي تحقق وزيادة الإنتاج وتنويعه وتحقيق أعلى أرباح ممكنة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة بالنهوض بكافة المشروعات الإنتاجية التابعة للحكومة لتكون قوة داعمة للناتج المحلي وتساهم في خفض أسعار السلع الأساسية. 

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