تعرف على طرق الجلوس الصحيحة للسائق .. بالفيديو

القيادة الصحيحة للسائق تبداء من راحته فى الجلوس ، فتعتبر طريقة الجلوس الصحيحة للسائق من أبرز العوامل التي تساعده على القيادة الناجحة، وتجنبه آلام الظهر، وتمكنه من القيام برد الفعل المناسب في حالة الطوارئ.





وخلال السطور القادمة نتعرف على عدد من الطرق و النصائح لوضعية الجلوس الصحيحة لقيادة السيارة، والتي تقلل من ضرر الحوادث خلال القيادة.





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أولا : مقعد القيادة... يجب ضبط مقعد القيادة بما يناسب طولك وحجم جسمك، فالأمر يختلف من شخص لآخر، واحرص أن تكون قدمك على مسافة جيدة من دواسات الوقود والمكابح، وما يتيح لذراعيك أن تكونا متمكنين من مقود القيادة.

ثانيا : مسند المقعد.... ضبط مسند المقعد على وضع قائم قدر الإمكان، وذلك ‫للحفاظ على الظهر، وكي تكون مسافة الأمان قصيرة بين مؤخرة الرأس ومخدع ‫الرأس، الذي ينبغي أن يصل إلى ارتفاع الحافة العلوية للرأس لتوفير حماية ‫للسائق في حالة وقوع حوادث.

ثالثا : مقود القيادة " طارت التحكم" ... يجب أن يكون ارتفاع المقود مناسبًا، ويؤمن لك الراحة والسهولة في تغيير الجهة، بالإضافة إلى ضرورة رؤية لوحة القيادة بوضوح تام، وعليك استخدام يديك لمساعدتك في تحديد الوضعية المثلى، لذلك ستكون اليدين في وضعية 9-3، إذ تسمح لك تلك الوضعية بأعلى درجة تحكم بالمقود وخاصة عند الانعطاف.

رابعا : فترة راحة... لتخفيف آثار الجلوس لفترات طويلة في حال السفر، يفضل إطفاء السيارة بين الحين والآخر (يفضل كل ساعة إلى ساعتين)، والهبوط من السيارة وأداء بعض التمارين البسيطة التي تساعد على راحة الظهر.