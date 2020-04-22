AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على طرق الجلوس الصحيحة للسائق .. بالفيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

القيادة الصحيحة للسائق تبداء من راحته فى الجلوس ، فتعتبر طريقة الجلوس الصحيحة للسائق من أبرز العوامل التي تساعده على القيادة الناجحة، وتجنبه آلام الظهر، وتمكنه من القيام برد الفعل المناسب في حالة الطوارئ.


وخلال السطور القادمة  نتعرف على عدد من الطرق و النصائح لوضعية الجلوس الصحيحة لقيادة السيارة، والتي تقلل من ضرر الحوادث خلال القيادة.


اقرأ أيضا:

BMW تقاضى شركة تصنيع توك توك فى الهند.. تعرف على السبب

شاهد.. إنتاج سيارة مقلدة من رنج روفر في الصين.. بالصور

تعرف على السيارة الكهربائية الخارقة المدعومة من السعودية ..صور

أولا : مقعد القيادة... يجب ضبط مقعد القيادة بما يناسب طولك وحجم جسمك، فالأمر يختلف من شخص لآخر، واحرص أن تكون قدمك على مسافة جيدة من دواسات الوقود والمكابح، وما يتيح لذراعيك أن تكونا متمكنين من مقود القيادة.

ثانيا : مسند المقعد.... ضبط مسند المقعد على وضع قائم قدر الإمكان، وذلك ‫للحفاظ على الظهر، وكي تكون مسافة الأمان قصيرة بين مؤخرة الرأس ومخدع ‫الرأس، الذي ينبغي أن يصل إلى ارتفاع الحافة العلوية للرأس لتوفير حماية ‫للسائق في حالة وقوع حوادث.

ثالثا : مقود القيادة " طارت التحكم" ... يجب أن يكون ارتفاع المقود مناسبًا، ويؤمن لك الراحة والسهولة في تغيير الجهة، بالإضافة إلى ضرورة رؤية لوحة القيادة بوضوح تام، وعليك استخدام يديك لمساعدتك في تحديد الوضعية المثلى، لذلك ستكون اليدين في وضعية 9-3، إذ تسمح لك تلك الوضعية بأعلى درجة تحكم بالمقود وخاصة عند الانعطاف.

رابعا : فترة راحة... لتخفيف آثار الجلوس لفترات طويلة في حال السفر، يفضل إطفاء السيارة بين الحين والآخر (يفضل كل ساعة إلى ساعتين)، والهبوط من السيارة وأداء بعض التمارين البسيطة التي تساعد على راحة الظهر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقارنة بين هيونداي النترا hyundai elantra و كيا سيراتو kia cerato .. صور

لا تعمل بدون حزام الأمان .. تعرف علي الوسائد الهوائية airbags في سيارتك.. صور

للوقاية من كورونا.. 10 نصائح للسائقين في سيناء عند نقل العائدين من الخارج

نصائح مهمة للوقاية من آلام الرقبة والعمود الفقري أثناء القيادة

في الحجر المنزلي.. ضع الملح على مقاعد البيت لهذا السبب

استخدامات لا تعلمها عن مسند الرأس في السيارة

ترشيحاتنا

الصحة: 3490 مصابا بـ كورونا في مصر و 264 حالة وفاة

الأردن يفرض حظر تجول شامل يوم الجمعة المقبل

بعد الأنباء عن ضم نجم صن داونز.. بالأسماء.. الأجانب الذين وقع معهم الأهلي عبر التاريخ

سيبتلها الحبل على الغارب.. نشأت الديهي يشن هجوما على والد حنين حسام

ننشر نص القرار.. حجز حنين حسام للصباح لاستكمال التحقيقات

أملك أسبابي.. حمدي النقاز يرفض لفظ الهارب من الزمالك له ولـ كهربا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القلب والكلى والوزن.. 10 أسباب وراء تورم القدمين

قبل رمضان.. الخطوات الصحيحة لتخزين العصائر بطريقة جاهزة للتقديم

بـ 3 مكونات فقط.. طريقة تحضير الجبنة الموزاريلا خطوة بخطوة