النتيجة سلبية.. تفاصيل الاشتباه في إصابة موظف بالبنك الزراعي بـ كورونا

أعلن البنك الزراعي المصري برئاسة علاء فاروق، إغلاق الدور السادس بالمقر الرئيسي للبنك بمنطقة الدقي لمدة 3 أيام بدأت من اليوم وحتي الخميس المقبل، نظرا لظهور حالة تم الاشتباه في إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد.





وكشفت مصادر مطلعة داخل البنك لـ"صدي البلد"، عن أن الإدارة العليا للبنك الزراعي قررت اتخاذ الاجراءات الاحترازية لحماية الموظفين من الإصابة مع إلزام كافة الفروع والمقار التابعة بكافة الإجراءات الحمائية كاستخدام القفازات والكمامات والمطهرات حرصا علي الصحة العامة.





وذكرت المصادر، أنه تم بالفعل تطهير الأدوار بـ المقر الرئيسي للتأكد من خلوها من وجود أي فيروسات حرصا على سلامة الموظفين والمترددين علي مقر البنك.





وعلم "صدى البلد" بالاشتباه في اصابة احد العاملين بالبنك بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويدعي "م .ش"؛ أمس بفيروس كورونا؛ غير أن تم إجراء المسح الطبي عليه وجاءت النتيجة سلبية.





ومن المقرر أن يتم فتح الدور السادس بالبنك اعتبارا من الأحد المقبل.