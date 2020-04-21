شفاء 75 حالة من كورونا بمستشفى العزل في الإسكندرية

قالت الدكتورة ميرفت السيد، مديرة مستشفى العجمى النموذجي بالإسكندرية، والذي يستخدم كمستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا، إن هناك حالتين من المصابين بالفيروس قد خرجتا من المستشفى بعد تمام تعافيهم اليوم.



