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محافظات

شفاء 75 حالة من كورونا بمستشفى العزل في الإسكندرية

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:01 م
المتعافين من كورونا
المتعافين من كورونا بمستشفى العزل في الإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
قالت الدكتورة ميرفت السيد، مديرة مستشفى العجمى النموذجي بالإسكندرية، والذي يستخدم كمستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا، إن هناك حالتين من المصابين بالفيروس قد خرجتا من المستشفى بعد تمام تعافيهم اليوم.

مشيرة إلى ارتفاع الحالات التحويل لفترة النقاهة بمركز شباب ابو قير.. إلى 142 حالة.

وأضافت "السيد"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه تم السماح بخروج الحالتين، بعدما تم التأكد من نتائج التحاليل لهما أكثر من مرة، والتي جاءت سلبية للفيروس، حيث تم نقلهما بسيارات مجهزة إلى أماكن إقامتهما بالمحافظات المختلفة.

وأكدت مديرة مستشفى العجمي النموذجي بالإسكندرية، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ حتى الآن 75 حالة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة خصصت مستشفى العجمي بالإسكندرية ليكون مستشفى العزل لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19.
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