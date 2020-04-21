طب قنا تدرب الأطباء المنضمين لمستشفى العزل على أساسيات العناية المركزة

نظمت جامعة جنوب الوادى، برنامج تدريبى للأطباء بمستشفي العزل بقفط، على استخدام أجهزة التنفس الصناعى وانعاش القلب الأساسى والمتقدم، و اكتشاف أى حالات ايجابية، فى إطار حرصها على سلامة الأطباء المتدربين خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.





وأشاد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، خلال حصوره التدريب، بالدور الذى تقوم به المستشفيات الجامعية فى هذه الظروف التى تتطلب التضافر لخدمة أهالينا، مضيفًا بأن البرنامج يساهم فى زيادة الوعى الطبى فى مواجهة الحالات التى تستقبلها المستشفيات من مصابى فيروس كورونا وكيفية التعامل معها.





وأضاف الدكتور حمدى حسين، بأن رئيس الجامعة أعطى توجيهات بتدريب أكبر عدد ممكن من الأطباء و إعطاء كورسات مكثفة لطرق استخدام جهاز التنفس الصناعى وكيفية وضع المريض عليه بطريقة آمنة فى إطار برتوكول التعاون المبرم بين جامعة جنوب الوادي ممثلا فى كلية الطب وأكادمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى بوزارة الصحة والسكان لخدمة أهالي محافظة قنا





وأشار عميد كلية الطب، إلى أن الدورة التدريبية حاضر فيها الدكتور جاد سيد جاد رئيس قسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة جنوب الوادى والدكتورحسن عبد الصبور مدرس مساعد بقسم التخدير و العناية المركزة.

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