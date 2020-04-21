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ببصمة العين بدلا من اليد.. أحمد موسى يكشف كواليس دخول النواب قاعة المجلس اليوم ..فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:39 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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محمود محسن

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه جلسات مجلس النواب عاد انعقادها اليوم، مؤكدا أن كل النواب دخلوا المجلس عبر بصمة العين بدلا من بصمة اليد؛ للحماية من فيروس كورونا. 


وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه أيضا تم قياس درجة الحرارة بالكامل من داخل المجلس.


وتابع مقدم برنامج "على مسئوليتي" أن النواب أعضاء المجلس حرصوا على الحضور مرتدين الكمامات الطبية، وأيضا تمت مراعاة المسافة بين كل نائب وآخر، وهي تتجاوز المتر.

 

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أنه تم رش كميات كبيرة من المطهرات، مؤكدا أن القوات المسلحة نجحت في تطهير القاعة بالكامل ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. 


وقال إن أعضاء مجلس النواب دخلوا إلى قاعة المجلس مرورا بجهاز معقم قبل الدخول. 


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