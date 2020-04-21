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رياضة

أخبار النادي الأهلي اليوم.. شكوى جديدة للفيفا ضد القلعة الحمراء.. لا مساس برواتب العاملين

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:16 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الثلاثاء 21-4 -2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي وجاءت كالآتي:

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب،  اجتماعا ظهر اليوم الثلاثاء بنظام «الفيديو كونفرانس»،  تماشيًا مع توجهات الدولة واتباع إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا، الذي يجتاح العالم في الفترة الحالية.

أكدت تقارير صحفية مغربية أن إدارة فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي، تعتزم على تقديم شكوى ضد الأهلي والزمالك، خلال الفترة المقبلة، بسبب الثنائي وليد أزارو وحميد أحداد.

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا ظهر اليوم الثلاثاء، بنظام «الفيديو كونفرانس».
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