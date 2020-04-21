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محافظات

شوشة: ميناء العريش فاتحة خير على أبناء سيناء

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:35 م
اللواء عبد الفضيل
اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
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احمد صالح
قال اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن ميناء العريش البحري "فاتحة خير" على أبناء المحافظة، حيث سيغير حركة الاقتصاد على أرض سيناء.


وكان صدر قرار جمهوري، بأن يكون الميناء ضمن منطقة التنمية الاقتصادية لهيئة قناة السويس، وقد تم اختياره على مساحة 3 كم 2 فى موقعه الحالي بعيدًا عن المناطق ذات الكثافة السكانية.


وأوضح "شوشة"، أن المخطط للميناء أن يكون ضمن الموانئ التي سيتم بها تصدير المنتجات واستيراد السلع من مختلف دول العالم.


ولفت إلى أن هناك اجتماعات في القاهرة بشأن الاستقرار على موعد بدء عمليات التطوير والإدارة والتشغيل.


وأكد محافظ شمال سيناء، أن أموال التعويض المقررة للأهالى الذين ستزال مساكنهم متوفرة فى حساب المحافظة لصرفها.


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