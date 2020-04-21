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التضامن الاجتماعي تكشف حقيقة التكدسات في صرف تكافل وكرامة..فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:34 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي إنه تم صرف التامينأت الخاصة بتكافل وكرامة منذ يوم السبت الماضي ولم يكن هناك زحام بين المواطنين يومي السبت والأحد.


وأضاف الدكتور محمد العقبي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية, أن منذ يوم السبت حتي اليوم تم صرف تامينات تكافل وكرامة ل مليون و400 ألف مستفيد تكافل وكرامة من أصل 2 مليون مستفيد.


وتابع المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي, أنه منذ يوم السبت وحتي الان تم دفع ما يقارب من 365 مليون جنية لمستفيدين تكافل وكرامة.


أوضح الدكتور محمد العقبي ‚ أنه تم ابلاغ مكتب الازمات الخاص بالوزارة ان هناك بعض المناطق بها تكداسات بين المواطنين لصرف معاشات تكافل وكرامة.


وأشار إلى أن التكداسات كانت وقتية ولم تكن مستمرة طوال اليوم وتم التدخل لإعادة تنظيم المواطنين حتي لا تكون هناك تكدسات تضر بصحتهم.

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