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سيارات

سائق فراري متهور يستغل الحظر وينطلق بسرعة جنونية.. فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت العديد من الدول خلال الفترة الماضية حظر التجول بـ شوارعها المختلفة كنوع من الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .

ويستغل البعض هذا الحظر في أشياء مختلفة حسب هوياتهم فالبعض يشاهد التلفاز والبعض الأخر فى أداء التمارين الرياضية وآخرين فى الراحة.


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لكن هذه المتهور الذى نراه فى مقطع الفيديو التالى، هو مالك سيارة فيراري لافيراري في ألمانيا استطاع تحقيق أقصى استفادة من الطرق شبه الفارغة في ألمانيا، حيث زاد من سرعته على طريق أوتوبان لينطلق بسيارته إلى سرعة قصوى بلغت 372 كلم/سا في هذه الانطلاقة.

مقطع الفيديو تم انتشاره على انستقرام بشكل كبير خلال الايام الماضية ، وتم تصويره على متن السيارة الهجينة الإيطالية، وعلى الرغم من أننا تعودنا على مقاطع الفيديو التي توثق قيام السيارات الخارقة بالوصول إلى سرعات جنونية على الطرق العامة، إلا أن الأمر مثير للدهشة بشأن هذا الفيديو والذي يبدو أنه تم تصويره باستخدام الهاتف الجوال للسائق، مما يعني أنه كان يقود بيد واحدة فقط على عجلة القيادة، سواءً كان ذلك أو أن الراكب كان هو المصور.

يذكر انه عندما كشفت فيراري عن سيارة لافيراري، قالت أن سرعتها القصوى تبلغ 349 كلم/سا، ولكن كما ذكرنا بالأعلى، يُظهر العداد في هذه الانطلاقة وصول السيارة إلى سرعة 372 كلم/سا، لذا هل أخطأت فيراري في تحديد سرعة السيارة القصوى.

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