محافظ شمال سيناء : تدبير 12 طن كلور لتعقيم وتطهير شوارع العريش ..صور

أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، موافقة وزيرة الصحة علي تدبير ٢٠٠٠ جهاز قياس حراري وتم التنسيق مع مديرية الصحة نحو ضوابط استخدامه.





وقال إنه تم توريد الدفعة الثانية من الكلور المستخدم في عمليات التعقيم والتطهير للشوارع بمدن المحافظة بإجمالي 12 طنا، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات التعقيم، حيث تم رش وتعقيم نحو 600 منشأة حكومية بخلاف الأحياء والشوارع والمنازل بمشاركة جهود منظمات المجتمع المدني بالمحافظة.





وأكد أن هناك اهتماما بشركة النظافة حيث تم تدبير 20 ألف كمامة و20 الف جوانتيات لتوزيعها علي العمال بشكل يومي قبل بداية يوم العمل في جمع القمامة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد .





وقال انه تم تقسيم مدينة العريش الر مربعات لسهولة الوصول الر المناطق ذات الكثافة السكانية لإحياء العاصمة عند تنفيذ عمليات التطهير والتعليم .





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