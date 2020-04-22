تساؤلات طلاب السنوات النهائية بالجامعات على مائدة البرلمان

قالت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب: سنقوم بتوجيه سؤال برلمانى إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن الرد على جميع المخاوف التي يعاني منها طلاب السنوات النهائية بالجامعات.
وأكدت "نصر" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من أبرز التساؤلات التي يخشاها الطلاب عن ماذا ستسمي دفعة التخرج هل ستكون 2019-2020، أم 2020 -2012 إذا تم التاجيل لبداية العام القادم؟، وهل سيكون هناك تنسيق مع جميع الوزراء فى هذه الأمور لضمان عدم إلحاق الطلاب باى ضرر من عدمه"، مؤكدًا أن كل هذه الامور سوف تطرحها عبر السؤال البرلماني الذي ستوجهه للوزير وبين أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان.
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وردت النائبة على مطالب طلاب السنوات النهائية بعد تدشينهم هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعى #الاكتفاء_بعمل_البحث_للخريجين، قائلة:" الاكتفاء بعمل بحث لطلاب السنوات النهائية وسيلة غير دقيقة لتقيم الطلاب.
وتابعت النائبة حديثها:" طلاب كثيرين سيظلمون اذا تم الاكتفاء بالبحث فهى وسيلة غير دقيقة لمعرفة مستوى الطالب ولا يمكن الاعتماد علي البحث نهائيًا فى هذا الأمر واعتراض الطلاب غير مقبول ويعتبر استسهال".
وأكدت النائبة أن السنوات النهائية ينتج عنها تعينات وغيرها من السؤليات الضخمة، مشيرة الى أن تصريحات وزير التعليم العالى ضمنت أن جميع الامور ستؤخذ فى عين الاعتبار ولن يصيب الطلاب أى ضرر فى نتيجة الامتحانات.
كما أكدت النائبة أنها لن تكتفى بهذه التصريحات ولكنها ستقدم هذا السؤال أيضا حتى تضطح جميع الامور فى أعين وعقول جميع الطلاب وأولياء الأمور.
يأتى ذلك بعد أن دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، من طلاب السنوات النهائية بالجامعات هاشتاج جديد #الاكتفاء_بعمل_البحث_للخريجين ، والذي طالبوا من خلاله الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتحديد مصيرهم وإلغاء الامتحانات وعمل بحث اسوة بجميع السنوات الدراسية الأخرى .
وعن القلق المصادر ودعوات الطلاب الاكتفاء بعمل البحث للخريجين، كان قد طمأن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في سياق متصل، طلاب السنوات النهائية ، مؤكدا أنه لا داعي للقلق الطلاب بالفرق النهائية حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات قد تواجههم نتيجة تأخر موعد تخرجهم.