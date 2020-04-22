تساؤلات طلاب السنوات النهائية بالجامعات على مائدة البرلمان

قالت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب: سنقوم بتوجيه سؤال برلمانى إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن الرد على جميع المخاوف التي يعاني منها طلاب السنوات النهائية بالجامعات.





وأكدت "نصر" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من أبرز التساؤلات التي يخشاها الطلاب عن ماذا ستسمي دفعة التخرج هل ستكون 2019-2020، أم 2020 -2012 إذا تم التاجيل لبداية العام القادم؟، وهل سيكون هناك تنسيق مع جميع الوزراء فى هذه الأمور لضمان عدم إلحاق الطلاب باى ضرر من عدمه"، مؤكدًا أن كل هذه الامور سوف تطرحها عبر السؤال البرلماني الذي ستوجهه للوزير وبين أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان.









وتابعت النائبة حديثها:" طلاب كثيرين سيظلمون اذا تم الاكتفاء بالبحث فهى وسيلة غير دقيقة لمعرفة مستوى الطالب ولا يمكن الاعتماد علي البحث نهائيًا فى هذا الأمر واعتراض الطلاب غير مقبول ويعتبر استسهال".





وأكدت النائبة أن السنوات النهائية ينتج عنها تعينات وغيرها من السؤليات الضخمة، مشيرة الى أن تصريحات وزير التعليم العالى ضمنت أن جميع الامور ستؤخذ فى عين الاعتبار ولن يصيب الطلاب أى ضرر فى نتيجة الامتحانات.





كما أكدت النائبة أنها لن تكتفى بهذه التصريحات ولكنها ستقدم هذا السؤال أيضا حتى تضطح جميع الامور فى أعين وعقول جميع الطلاب وأولياء الأمور.





وزير التعليم يأتى ذلك بعد أن دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، من طلاب السنوات النهائية بالجامعات هاشتاج جديد #الاكتفاء_بعمل_البحث_للخريجين ، والذي طالبوا من خلاله الدكتور خالد عبد الغفارالعالي والبحث العلمي، بتحديد مصيرهم وإلغاء الامتحانات وعمل بحث اسوة بجميع السنوات الدراسية الأخرى .





وعن القلق المصادر ودعوات الطلاب الاكتفاء بعمل البحث للخريجين، كان قد طمأن ا لدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في سياق متصل، طلاب السنوات النهائية ، مؤكدا أنه لا داعي للقلق الطلاب بالفرق النهائية حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات قد تواجههم نتيجة تأخر موعد تخرجهم.





وأشار وزير التعليم العالي- خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر "فيسبوك"- إلى أن أنه في حالة تجديد فترات تعليق الدراسة مرة أخرى؛ ستتاح الفرصة للجامعات لعدة أسابيع قبل إجراء عمليات التدريب للطلاب، وبالتالي إجراء الامتحانات، وذلك بشرط عودة الدراسة، والتي من الممكن أن تمتد حتى الصيف، أو مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأكد وزير التعليم العالي، أن الطالب لن يتخرج؛ إلا بعد استيفاء جميع متطلبات التخرج من الجامعة، مضيفا: "نعمل على الحفاظ على مستقبل الطلاب، والخروج بأقل الخسائر"

وكان المجلس الأعلى للجامعات، قد أعلن اليوم، أنه بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات، تقرر تأجيل الامتحانات التي كان مقررا عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني، لاجتياز مقررات هذا الفصل؛ لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة، على أن تتولى الجامعات وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك، مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الاختبارات.

بينما تصدر هاشتاج #الاكتفاء_بعمل_البحث_للخريجين، قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا عبر تويتر والذي تفاعل معه مستخدمي الموقع بشكل كبير موجهين الرسائل لوزير التعليم العالي ، وكان من بينها: "عايز اتخرج قبل ما تحصل كارثة جديدة..الخريجين أولى من غيرهم " ، "اجل غير مسمي ايه اعمل بحث وريحونا.. وخرجونا ياعالم".