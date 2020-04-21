التقليد والتمثيل الفاشل أبرزها.. 5 اتهامات لـ خلي بالك من فيفي بعد إذاعة الحلقة الأولى





الانتقاد الثاني حسب رواد مواقع التواصل هو الاستظراف الزائد عن الحد ومحاولة إضحاك الجمهور بالعافية من ممثلتين لا تجيدان اصلا تقديم ادوار الكوميديا فضلا عن ضعف حبكة البرنامج بشكل واضح.





‏"حاسة ان برنامج فيفي عبده ده شبه برنامج المشاغب بتاع ابراهيم سعيد صح و كده بقى يبقى رامز جلال بيقلد في لون الشعر و فيفي في البرنامج هو مفيش غير الكابتن اللي بيتقلد هنا ولا ايه". الانتقاد الثالث هو الاتهام الذي وجه للبرنامج بالاقتباس او السرقة حيث قالت احدى المتابعات





الانتقاد الرابع هو العنصرية من حيث تعمد اختيار خادمة يفترض ان تلعب دور خادمة فيفي عبده في فيلتها و"راكبها عفريت" من ذوات البشرة السوداء.





الانتقاد الخامس والاخير حسب رواد مواقع التواصل هو استعادة هجوم فيفي عبده على نوعية برامج المقالب ورفضها هذه النوعية طوال السنوات السابقة حين تقع ضحية لها قبل ان تتحول اليوم لمقدمة احد انواع البرامج التي طالما اعلنت رفضها له.